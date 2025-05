O rdeči šaleški prihodnosti in nujnih zakonih

V nadaljevanju preberite:

Šaleško dolino ob prenehanju izkopavanja premoga čakajo velike spremembe. Kot so ugotavljali ta teden, pa besed in besednih zvez, kot so zeleni prehod, preobrazba, prestrukturiranje …, mnogi sploh ne razumejo ali do njih niti ne pridejo, ker živimo v vzporednih (digitalnih) svetovih. Opozorili so, da sta za pravični prehod nujna sodelovanje vseh in zakonodaja.

Dr. Jani Kozina je poudaril, da je ključno, da Velenje ostane »rdeča trdnjava«: »Tu so solidarnost, medsebojno spoštovanje, sprejemanje različnosti. Veliko je socialnih programov, socialnih inovacij, ki so redko videne tudi na gospodarsko razvitejših območjih. Glavni izziv tega območja je ekonomija. Kaj bo ekonomska baza, ki bo tu dajala kruh ljudem? Evropa lahko da milijone, država lahko pomaga, ampak lokalna skupnost se bo morala znajti in najti nove ekonomske načine, kako živeti in preživeti.«