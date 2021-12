Razburja ideja o zobozdravstvenem UKC sredi Velenja

Velenjski svetnik Matej Jenko (Dobra država) je opozoril, da naj bi v ZD Velenje pripravljali projekt, s katerim bi zobozdravstveno dejavnost v celoti preselili. Na območju, kjer so zdaj rastlinjaki PUP Velenje, naj bi zrasle štiri stavbe, tri stanovanjske, ena pa za sodobni zobozdravstveni center v javno-zasebnem partnerstvu. Jenko opozarja, da gre za privatizacijo zobozdravstva, direktor ZD Velenje Janko Šteharnik pa poudarja, da gre le za idejo, da bi na enem mestu dobili vse zobozdravstvene storitve. Nekateri zaposleni so zoper to že spisali nepodpisani ugovor. Šteharnik trdi, da se je večina od pisma ogradila, Jenko pa trdi, da se zaposleni bojijo izpostaviti.

Prvi sestanek o novem zobozdravstvenem centru so imeli po Jenkovih podatkih že 15. oktobra, teden dni kasneje še z zobozdravstvenimi delavci, je povzel Jenko: »Obljubljeno jim je bilo, da bodo lahko dobili koncesije. Kako lahko to obljublja direktor, če je to v domeni mestnega sveta?« Kot je še dejal Jenko, je bilo pojasnjeno, da naj bi šlo pri projektu za javno-zasebno partnerstvo, »zasebni investitor pa naj bi bilo eno od podjetij gospoda Tomaža Ročnika. Vrednost investicije naj bi bila okoli 200 milijonov evrov.«

Po tem sestanku so nekateri zaposleni spisali ugovor zoper selitev zobozdravstva. Zapisali so, da je izbrana lokacija povsem neprimerna zaradi »oddaljenosti od mestnega središča in s tem dostopnosti do zdravstvenih storitev, kot tudi oddaljenosti od centralne stavbe ZD Velenje in s tem skupnih dejavnosti ter podpornih služb«. Kot so zapisali, jim je bila predstavljena možnost podelitve koncesij, »čemur sledi najem ali odkup prostorov. Prav tega pa se najbolj bojimo, kajti vse skupaj vodi v privatizacijo zobozdravstva v Velenju.« Kdo je pod ta ugovor podpisan, ni znano. Tudi Jenko ne ve, koliko zobozdravnikov temu nasprotuje: »Po moji vednosti večina. V izjavi niso podpisani, ker jih je strah povračilnih ukrepov.«

Prestrukturiranje

Velenjski župan Peter Dermol ne vidi potrebe, da bi primarno zdravstvo širili na različne lokacije, razume pa direktorja, da išče možnosti, sploh ob napovedanih možnostih pridobitve sredstev na razpisih. Poudaril pa je, da v privatizacijo ne bo privolil.

Šteharnik poudarja, da gre za zdaj le za idejo: »Ta je taka, kot je v državi še ni bilo. Narediti zobozdravstveni center prihodnosti, da vam ni treba hoditi v Beograd, Reko, Zagreb, ker bo na enem mestu v Velenju, ki se mora prestrukturirati, klinika, ki bo ponujala popolnoma vse – za otroke, odrasle, ortodonte, kirurgijo … To bi bil UKC zobozdravstva.« Argument, da mora biti zobozdravstvo v zdravstvenem domu, kjer je tudi splošno zdravstvo, in v središču mesta, zanj ni argument: »Ko greste k zdravniku, greste tudi k zobozdravniku? Velenje je majhno.«

Priznava, da je zobozdravnikom obljubil koncesijo: »Posamezni zobozdravniki so ugotovili, da ne bodo več delali v javnem zavodu. Ker je dober nenagrajen, slab nekaznovan. Prišli so in rekli, da naj se odločimo, ali bodo šli drugam ali pa bodo dobili koncesijo, ki je prav tako javna služba, pa ohranijo paciente, ambulanto, le da bodo delali zase in za svoj račun.« Meni, da ugovora zaposlenih ni spisala večina: »Nihče se še ni z imenom in priimkom podpisal in se nočejo podpisati. Prihajajo k meni in se ograjujejo od napisanega. In se še bodo. Seveda – ponujam mercedesa namesto škode. Ali ga boste vzeli ali boste še peticijo napisali, ker raje vozite škodo?«