Recept za pohorsko gibanico ostaja skrivnost

Barbara Štern je slikovito in z mnogo čustvi napisala knjigo z naslovom »Naših 40«, ki govori o bogati kulturni dediščini tako domačije Pri Kovačniku kot tudi družine Štern, ki zadnjih štirideset let neumorno ustvarja v vasici Planica nad Framom. Tam kjer so dobili prvi certifikat za slovensko potico, tam, kjer je pohorska gibanica kot hrana za angele, je že davnega leta 1770 vzklila domačija pri Kovačniku.

Čeprav so se iz roda v rod menjali priimki, pa je ime domačije, o kateri je Barbara Štern napisla knjigo, ostalo vse do danes, upajo pa, da bo ostalo tudi za naslednje rodove. Barbaro, ki jo je iz mesta ljubezen pripeljala na Pohorje, niti v sanjah ni slutila, da se bo njeno življenje tako spremenilo in da bo vso svojo ljubezem posvetila družini in kmetiji. Srce, zagnanost in volja do dela ter ljubezen so jo gnali naprej.

»Knjigo sem nekako napisala spontano, najprej le kot zapiske in recepte, toda trenutna situacija zaradi 'korone' mi je nakako naklonila več časa in mi ponudila možnost, da lahko opišem vseh teh 40 let delovanja družinske turistične kmetije, pobrskam po zgodovini naše domačije, izdam skrivnosti naših domačih receptov, hkrati pa je to tudi kulturno bogastvo za naslednje rodove, saj si želim, da se ta tradicja ohrani in nadgrajuje,« je ob srčni predstavitvi povedala avtorica knjige.

Zlat kamenček v prelepem mozaiku

V knjigi je tudi 50 receptov, le enega ni, za pohorsko gibanico, ki ostaja skrivnost. Pa ne za vse, babica Angleca, izvrstna kuharica, prenaša znaje na mlade družinske člane, ki so prav tako polni energije in nadaljujejo domačo tradicijo, sin Aljaž v gostinski dejavnosti, hčerka Julija pa kot animatorka na turistični kmetiji.

Oče Danilo poprime za vsako delo, tako je stekla tudi domača proizvodnja v starem hlevu, kjer sedaj proizvajajo znamenite domače marmelade, pohorske bunke in ostale suhomesnate izdelke. Ob tem pa poskrbijo še za goste, ki so nastanjeni na domačiji in seveda za domačo kulinariko, ki je vedno praznik, ne glede na to, kaj postavijo na mizo.

»Gostje se radi vračajo k nam. Prihajo tako rekoč iz vseh koncev sveta. Vsakega posebej smo veseli,« pravi Barbarin mož Danilo, ki s ponosom govori o družiskem delu na kmetiji. Ob zdravici je župan občine Fram, Branko Ledinek, poudaril: »Ponosni smo na njihove dosežke, družina Štern je eden tistih zlatih kamenčov, ki sestaljajo naš prelep mozaik. So ena izmed prvih turističnih kmetij, ki je veliko pridodala, k prepoznavnosti našega kraja. Njihovo srčno delo in zgodovina povesta vse, sedaj pa imam tudi zapis. Čudovito!«

O kulinariki in dobrotah turistične kmetije Pri Kovačniku ni potrebo izgubljati besed. Le sedeti moraš za mizo. In ko pride na vrsto gibanica, se ti res zazdi, da si v nebesih.

FOTO: Turistična kmetija Pri Kovačniku

