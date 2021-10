S trajnostno strategijo bi radi prevzgojili družbo

V času epidemije so v Mestni občini Celje zaznali več odklonskega vedenja mladih. Pristojni so opazili, da je več povezovanja v tolpe, ki povzročajo materialno škodo, mladi so žrtve ali storilci fizičnega in psihičnega nasilja. S trajnostno strategijo si želijo zagotoviti kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij. Za zdaj načrtujejo delavnice za starše, otroke in izobraževanja učiteljev.

Divjanje tolp v začetku tega leta je bilo povod, da so se na celjski občini odločili za pripravo strategije in akcijskih načrtov, »katerih namen je kratkoročno ter pozneje dolgoročno ustvariti spremembe s pozitivnimi učinki v naši družbi, v smislu miselnega preskoka in prevzgoje«. Pri pripravi obsežnega dokumenta so sodelovali priznani strokovnjaki, osnutek dokumenta pa so pedagogi celjskih vrtcev in šol spoznali že konec avgusta. Odziv stroke je bil po navedbah občinskih služb »izjemno pozitiven«.

Čeprav strategija naslavlja celotno družbo, se najbolj osredotoča na delo z otroki in mladimi. Po pisanju pripravljavcev strategije z današnjo vzgojo »odločamo, kako bo človeštvo reševalo probleme sredi stoletja. Odgovornost družine in vzgojno-izobraževalnih ustanov mora biti, da otroke oblikujemo v samostojne, samozavestne osebnosti, ki bodo imele zdravo samopodobo, se znale obnašati, strpno sprejemale različnost, strpno sprejemale starejše, solidarno pomagale šibkejšim, spoštovale sebe in druge, spoštovale dostojanstvo vsakega ­posameznika.«

Vrtci in šole so strategijo upoštevali pri načrtih za to šolsko leto, je povedala ravnateljica Osnovne šole Lava Marijana Kolenko, ki je sodelovala pri nastanku strategije. Kako bodo strategijo udejanjili, bo zapisano v akcijskih načrtih, prvi bo pripravljen v mesecu dni, je napovedala. Za zdaj so med glavnimi rešitvami izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev ter delavnice za otroke in starše.

Poudarila je, da si želijo delovati preventivno. »Treba je spreminjati stvari pri izvoru, in to takoj. Naredili bomo vse, da bo strategija živela, sicer ne bomo mogli govoriti o empatični družbi in trajnostnem znanju. Treba je spreminjati navade in obnašanje. Da bodo mladi vedeli, kaj je nesprejemljivo. Otroke je treba naučiti, kaj je prav in kaj ne. Smo pa odrasli trenutno slab zgled.«

Uresničevanje strategije bodo redno in večkrat na leto preverjali ter spremembe predstavljali javnosti. Cilji so velikopotezni, saj si želijo z dobro prakso in uspešnim delovanjem strategijo razširiti tudi na druge lokalne skupnosti ter spodbuditi spremembe na državni ravni.