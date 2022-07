Šentjurska železniška postaja bo dostopna vsem

Železniško postajo Šentjur bodo začeli prenavljati v prihodnjih dneh, ob tem pa bodo nadgradili tudi železniške tire in tirne naprave, zgradili nov otočni peron z nadstrešnico in nov podhod z dvigali, uredili parkirišča, prilagodili signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave ter delno obnovili vozno omrežje. Prenovo bodo zaključili v desetih mesecih, ocenjena vrednost projekta je 8,18 milijona evrov.

Pogodbo za prenovo šentjurske železniške postaje so danes podpisali vršilec dolžnosti direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar, direktor izvajalca GH Holding Boštjan Hernavs in direktor Železniško gradbenega podjetja Ljubljana Anton Žagar. Tičar je poudaril, da je vrednost pogodbe 7,42 milijona evrov, torej manj od ocenjene vrednosti projekta, od tega je 3,42 milijona evrov evropskih sredstev iz instrumenta za povezovanje Evrope. Tičar je dodal, da je posebej pomembno, da bodo zgradili podhod z dvigali: »S tem bo omogočen dostop do vlaka vsem uporabnikom.«

Pogodbo za prenovo šentjurske železniške postaje so podpisali (z leve): direktor SŽ - Železniško gradbenega podjetja Ljubljana Anton Žagar, v. d. direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar in direktor GH Holdinga Boštjan Hernavs. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Teh bi bilo več, če bi z vlakom lahko prišli hitreje do želenega cilja. Iz Šentjurja do Ljubljane traja denimo vožnja z vlakom lahko tudi dve uri, treba je tudi prestopati. Prav zato proge posodabljajo, je razložil Tičar: »Če bomo s posodobitvami povečali hitrost, udobnost je tako ali tako večja kot v avtomobilu, bo večja tudi pretočnost, kar pomeni, da bo lahko vozilo več vlakov, kar bo zagotovo privlačno za tiste, ki potujejo vsakodnevno, da bodo bolj uporabljali železnico.«

Šentjursko železniško postajo obnavljajo v sklopu posodobitve trase od Zidanega Mosta do Šentilja. Lani so zaključili prenovo od Zidanega Mosta do Celja, naložba je stala 230 milijonov evrov. Žagar je dejal, da je zdaj ta proga taka, kakršno bi moralo biti celotno omrežje po državi: »Železniško omrežje obnavljamo zadnjih deset let res intenzivno in sistematično, tudi z evropskim denarjem. Prej pa v šestdesetih letih v železniško infrastrukturo praktično ni bilo nobenih vlaganj. Ta del Štajerske je relativno prenovljen, manjka še nekaj železniških postaj, čaka nas še resen projekt, in to je Maribor–Šentilj, kjer se prenavlja enotirna proga, v perspektivi je predvidena tudi dvotirna. Potem pa manjka še cel odsek od Zidanega Mosta do Ljubljane, Ljubljana, v Divači se gradi drugi tir. Zdaj smo prenovili celotni odsek Ljubljana–Brezovica, podpisana je pogodba Brezovica–Borovnica, potem sledijo odseki Borovnica, Logatec … Prepričan sem, da bo čez deset let to omrežje res na nivoju.«

Šentjurski župan Marko Diaci je dejal, da bo modernizacija postaje pomembna pridobitev za kraj, nekatere železniške prehode pa so že obnovili: »Grobelno je urejeno, tudi Dolga Gora, čaka še železniška postaja na Ostrožnem, kjer pripravljamo projektno dokumentacijo, dokumentacija je pripravljena za železniško postajo Ponikva, tam pripravljamo še projekt izvennivojskega križanja.«