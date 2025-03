Skoraj 30 let čakanja na telovadnico v Rimskih Toplicah

Učenci OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice že nekaj mesecev uporabljajo novo športno dvorano, ki so jo včeraj tudi uradno odprli. Pridobitev je za kraj velikega pomena, saj so na to čakali skoraj 30 let. Danes, ob dnevu inkluzije, v novi dvorani pripravljajo turnir v košarki na vozičkih.

Laški župan Marko Šantej je povedal, da so prve idejne zasnove za športno dvorano stare skoraj tri desetletja, konkretno projektno nalogo pa so dobili leta 2021, sledila sta projektiranje in nato gradnja: »Celotna investicija je znašala okoli 3,1 milijona evrov. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je prispevalo približno 840.000 evrov. Uspešni smo bili tudi na razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki je zagotovilo 250.000 evrov. Dobra dva milijona evrov pa je bilo lastnih sredstev občine Laško.«

Poleg velike športne dvorane s spremljevalnimi prostori so uredili tudi sanitarije, garderobe za učence in učitelje, večjo učilnico, kabinete, prostor za shranjevanje telovadnega orodja, pa tudi zunanje športne površine, je našteval Šantej: »Rokometno, košarkarsko igrišče, krožno tekaško stezo, ki je edina takšna v naši občini, igrišče za odbojko in teniško igrišče.« Župan je dodal, da bo ta prostor namenjen celotni skupnosti in številnim društvom: »Že ta vikend bo tu turnir košarke na vozičkih, ki ga organizira Zveza paraplegikov Slovenije. Predstavnik Društva paraplegikov JZ Štajerske Boris Hebar je bil tudi vključen v investicijo. Prostovoljno se je udeležil več koordinacij in prispeval k temu, da je ta športni objekt dostopen in ustrezno prilagojen gibalno oviranim.«

Gradnja športne dvorane v Rimskih Toplicah je bila ena največjih investicij laške občine v zadnjih letih. Na področju vzgoje in izobraževanja načrtujejo še energetsko sanacijo vrtca v Rimskih Toplicah in tudi v novi športni dvorani še ni vse zaključeno, je dejal Šantej: »Novo dvorano bi radi opremili še s tribunami, zato se prijavljamo na odprti razpis fundacije za šport. Naslednja pa bo na vrsti telovadnica v Debru, kjer bo treba zamenjati dotrajani pod.«

Po uradnem odprtju so učenci odigrali tekmo odbojke. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Poklon krajanu

Novo pridobitev so slavnostno odprli minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj, gospodarski minister Matjaž Han, župan in ravnatelj Andrej Podpečan. Dvorano in igrišča bo uporabljalo 300 učencev, kolikor jih šteje matična šola skupaj s podružnicami v Sedražu, Zidanem Mostu in Jurkloštru, popoldne pa tudi številni krajani, je spomnil minister Logaj: »Zagotovo to pomeni razvoj na področju športa in športnih aktivnosti, ki jih je pred mnogimi desetletji zasnoval vaš rojak, rojen v Globokem pri Rimskih Toplicah, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, slovenski športni pedagog in publicist Drago Ulaga.« Ravnatelj Podpečan je dodal: »Ulaga je bil prvi Slovenec z visokošolsko izobrazbo na področju športa. Njemu na čast smo po njem poimenovali novo sejno sobo.«

Logaj je dodal, da so take pridobitve ključne za obogatitev življenja v lokalnih skupnostih. Pozdravil je tudi današnji turnir v košarki na vozičkih: »Vesel sem, da sovpada tekmovanje paraplegikov s 1. marcem, ker je ta datum v Sloveniji razglašen za dan inkluzije. Verjamem, da bodo vse interesne skupine dobile prostor za delo in izvajanje aktivnosti v sodobnih, dobro opremljenih in funkcionalnih prostorih.«