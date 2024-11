Rimske terme – prve terme v Sloveniji samo za odrasle

Z januarjem bodo Rimske terme postale prve terme v Sloveniji, ki bodo namenjene le odraslim oz. obiskovalcem, starejšim od 14 let. Že doslej je bil med največjo zasedenostjo term delež otrok le dva- do triodstoten, torej zelo majhen, tudi zato je bila odločitev, da preidejo na nov model poslovanja samo za odrasle precej naravna. Odločitev so sprejeli na podlagi trendov in vse večjega povpraševanja gostov v zvezi s tem.

V bližini terme s ponudbo za otroke

»Večkrat smo od naših gostov slišali, kako jim je všeč, da v naših termah z bogato ponudbo za sprostitev ni veliko otrok, da je tu zelo mirno. Na odločitev, da naše terme postanejo prve terme samo za odrasle v Sloveniji, je vplivalo tudi dejstvo, da imamo v bližini terme z bogato ponudbo za družine z otroki,« je na današnji novinarski konferenci v Rimskih termah povedal njihov direktor in lastnik Valerij Arakelov. Med drugim je v bližini Thermana Laško, malce dlje so še Terme Olimia, ki so s Thermalijo Family Fun še posebej ciljno usmerjene na družine z otroki. Rimske terme z drugačno zasnovo, bazeni v slogu nekdanjih rimskih kopališč, savnami, velnesom, hoteli, bogato kulinarično ponudbo, z arhitekturo, že v osnovi niso imele toboganov in veliko infrastrukture, namenjene otrokom. Kako bodo gostje novi koncept sprejeli, bodo videli po novoletnih praznikih.

Novinarska konferenca ob predstavitvi novega poslovnega modela. Na fotografiji Marko Maze, vodja prodaje, in Valery Arakelov. FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Kot je pojasnil direktor Arakelov, »si je mnogo gostov želelo okolje, kjer se lahko v celoti posvetijo svoji sprostitvi, brez vsakodnevnega vrveža in motenj. Naša zaveza, da vedno prisluhnemo željam gostov, je bila ključna pri tej spremembi«. Želijo si torej, da se na trgu uveljavijo kot prve terme s takšnim konceptom in si zagotovijo edinstven in prepoznaven položaj. Ciljajo na še več parov, gostov, ki si želijo romantike in miru, med drugim so izpostavili nov paket Trenutek za naju, ki združuje udobje bivanja z ekskluzivnimi doživetji.

FOTO: Rimske Terme

Starostna meja

Kot je med drugim na novinarski konferenci povedal Marko Maze, vodja prodaje, so kar nekaj časa razmišljali in se pogovarjali, kje postaviti starostno mejo. Odločili so se za 14+, ker menijo, da so mladostniki v teh letih že dovolj zreli in precej »posnemajo odrasle«. Da je torej tudi z nepolnoletnimi mladostniki mogoče zagotoviti mir in sprostitev.

Koncept adults only ponuja številne prednosti, ki ustrezajo potrebam poslovnih gostov, saj združuje profesionalnost in udobje, so pojasnili. »Ob hitrem tempu življenja in natrpanih urnikih je pomembno, da si vzamemo čas tudi za sprostitev. Rimske terme so oaza miru sredi narave, ki se nahaja le 20 minut iz Celja.«

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Pogledali so tudi zglede v tujini, denimo Avstriji in Nemčiji, kjer je tovrstni koncept term že uveljavljen in uspešen. Upajo seveda, da bo tudi njihov. Že zdaj nekje 70 odstotkov predstavljajo tuji gostje, 30 odstotkov domači. »Že zdaj smo bolj usmerjeni na tuje trge, a ne zanemarjamo slovenskih gostov, četudi je jasno, da je slovenski trg premajhen,« je povedal Maze. Veliko gostov je iz Avstrije, Nemčije in Hrvaške, v pomladnih in poletnih mesecih tudi iz držav Beneluksa. Veliko je tudi čeških turistov, tako da se jim je poznalo to, kar so naredili za prepoznavnost na njihovem trgu.

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Kot je dodal direktor Valerij Arakelov, sicer prva polovica letošnjega leta ni bila tako dobra: »Verjetno tudi zaradi vremenskih razmer. Medtem ko je zdaj druga polovica uspešna in smo zasedeni ter zadovoljni.«