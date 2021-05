Slaba volja zaradi zmanjšanja števila parkirnih mest

Na Savinjskem nabrežju ni več parkirnih mest, sprehajalna pot naj bi bila urejena v nekaj dneh. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Za nekatere se da

Prazno parkirišče, ločeno z zapornico. Na drugi strani zapornice je kaos. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Eden od zasebnikov je zakupil tri parkirišča in nanje namestil stebričke. Stanovalci niso vedeli, da je to sploh možno. Z občine odgovarjajo, da je, če dobiš dovoljenje pristojnega občinskega organa. FOTO: Špela Kuralt/Delo

V zadnjih tednih so v celjskem mestnem središču ukinili skupno 40 parkirnih mest, ki so jih namenili za kolesarske povezave. Pred tremi meseci so na parkirišču pri železniški postaji še 40 parkirnih mest dali v zakup družbi Nivo Eko. Po podatkih poslovnih uporabnikov stavbe v Ulici XIV. divizije je občina v zadnjih dveh letih samo na tem območju ukinila 130 parkirnih mest. Tako zdaj mesta ne dobijo niti tisti, ki plačujejo letne dovolilnice. Z občine odgovarjajo, da je treba spremeniti navade.Iz Mestne občine Celje odgovarjajo, da so v modri coni v zadnjih tednih ukinili 24 parkirnih mest, v II. coni so jih ukinili 16, skupno jih ostaja v mestu še 2983 in dve garažni hiši. Projektant, tudi direktor družbe RC planiranje, ki ima sedež v Ulici XIV. divizije, opozarja, da so parkirna mesta ukinjali večinoma na tem območju: »Naši zaposleni, ki imajo plačane dovolilnice, zdaj nimajo kje parkirati. Še večji problem pa so poslovni obiski. Ne moreš poslovnega partnerja poslati na drugi konec mesta!«Romih je, tako kot mnogi občani, sicer zadovoljen, da bo več prostora za kolesarje in pešce: »Smiselno je omejevati promet v mestnem jedru. Ampak treba je imeti alternativo, nujna bi bila še ena garažna hiša. Vrstni red torej ni pravi. Filozofija, da če bomo zapirali parkirišča, pa bodo ljudje hodili peš, ne drži. Ne bodo hodili. Šli bodo v trgovski center.«Občani tudi ne morejo več parkirati na 40 mestih, ki jih je na parkirišču pri železniški postaji zakupila družba Nivo Eko. Odločitev so sprejeli mestni svetniki na dopisni seji po skrajšanem postopku. Parkirišče je dobilo zapornico, ki ni dvignjena niti ob nedeljah, za vsak parkirni prostor pa plačujejo 46 evrov mesečne najemnine. Samo šest evrov manj stane dovolilnica za tiste, ki parkirajo na drugem delu parkirišča brez zapornice. Čeprav so nam v drugih družbah povedali, da to doslej ni bilo možno, na občini odgovarjajo, da lahko vsak zaprosi za zakup: »Na podlagi razpoložljivih prostih parkirnih mest strokovne službe na občini presodijo, ali se vlogi ugodi.« Po kakšnem kriteriju so ugodili vlogi družbe Nivo Eko, ni znano. Sploh po videnem sredi včerajšnjega dne, ko je bil prvi del parkirišča, namenjen navadnim občanom, nabito poln, medtem ko sta bili za zapornico na zakupljenem parkirišču parkirani dve vozili.Stanovalce tega območja je še dodatno razburilo, ko je zasebnik, neuradno naj bi šlo za povezane z družbo Nivo Eko, v Razlagovi ulici zakupil tri parkirišča in jih opremil s stebrički. Za ta tri parkirišča zakupa mestni svet ni odobril. Ali bi si na tak način, torej s stebrički, svoj prostor lahko zagotovil tudi kdo drug, z občine odgovarjajo: »Da, če pridobi dovoljenje pristojnega organa Mestne občine Celje (oddelek za okolje in prostor ter komunalo).«Z občine poudarjajo, da je treba zmanjšati število nepotrebnih kratkih voženj, kombinirati osebni prevoz z javnim in da bomo morali za čistejše okolje spremeniti tudi svoje navade. Pri glasbeni šoli bodo uredili dve odstavni mesti za prevoz otrok, kar sicer v konicah še zdaleč ne bo dovolj. Zato staršem svetujejo, da parkirajo na bližnjem P+R parkirišču. Po občinskem odloku je sicer to parkirišče namenjeno le uporabnikom sistema KolesCE.