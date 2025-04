Svetnici sta zapustili stranko nekdanjega župana Bojana Šrota

Celjska županova lista (CŽL) Bojana Šrota, nekdanjega celjskega župana, je bila do nedavnega z devetimi mestnimi svetniki najmočnejša svetniška skupina. Pred mesecem dni sta iz stranke izstopili Saša Kundih in Nataša Milohnoja, ki jo je mestni svet ta teden imenoval za članico nadzornega sveta občinskega podjetja ZPO. Svetniki CŽL so zato protestno zapustili sejo mestnega sveta.

Izstop Saše Kundih in Nataše Milohnoja iz CŽL ni nepomembna stvar. Kundihova je celjska podžupanja in predsednica odbora za okolje in prostor ter komunalo, Milohnoja pa predsednica odbora za družbene dejavnosti. Kot je pojasnila Kundihova, njen izstop iz CŽL ni bil dejanje nasprotovanja, »ampak želja in zavezanost načelom, vrednotam in političnim prepričanjem, ki jih želim zastopati v prihodnje na širšem političnem prizorišču. Ob vstopu v lokalno politiko je bil moj cilj predvsem nastopati lokalno. Po skoraj sedmih letih aktivnega delovanja v mestu zaznavam predvsem, da brez širšega povezovanja in aktivne vključenosti na ravni države težko delamo pomembne korake v mestu. Zato sem se po tehtnem premisleku odločila, da izberem še to nekoliko drznejšo pot.«

Kundihova je potrdila, da se je pridružila Demokratom Anžeta Logarja, v mestnem svetu pa ustanovila svetniški klub Nepovezani. Kot so odgovorili z mestne občine Celje, bo ostala podžupanja. Je pa pojasnila, da je vodji svetniške skupine CŽL Bredi Arnšek ponudila odstop v odboru, ki mu predseduje, saj »sledim dejstvu, da gre za mesto iz kvote CŽL (glede na rezultat zadnjih volitev), in odločitev o tem še ni sprejeta«. To je za Delo potrdila tudi Arnškova in dodala: »Dokler tega ne poda tudi pisno, naša stranka o tem uradno ne more odločati in predlagati drugega člana.«

Odhod

V klubu Nepovezani zdaj deluje tudi Nataša Milohnoja, ki je spomnila, da je bila leta 2018 ustanovna članica stranke CŽL. Dodala je, da se je za izstop odločila, ker želi narediti nov korak na politični poti. Odstopa iz odbora za družbene dejavnosti ni ponudila.

Ta teden je bila imenovana še v nadzorni svet občinske družbe ZPO, ki upravlja parkirišča in javne objekte. Župan Matija Kovač je predlagal, da bi nadzorniki postali predstavnik strateškega sveta za šport in štirje mestni svetniki iz vrst Svobode, SD, SDS ter Nataša Milohnoja, ki je zdaj v Nepovezanih. Breda Arnšek je na seji opozorila, da je na zadnjih lokalnih volitvah CŽL dobila največ glasov in da se v 30 letih ni zgodilo, da najmočnejša stranka ne bi imela predstavnika v katerem izmed občinskih podjetij: »Menim, da je to politično nekorektna odločitev.« CŽL, ki v mestnem svetu ni več najmočnejša stranka, to je zdaj Svoboda, je predlagala za nadzornico Alenko Vodončnik.

Kovač je odgovoril, da je Milohnoja primerna izbira, saj na odboru za družbene dejavnosti pokriva tudi športni del ZPO: »Bila je izvoljena tudi na vaši listi in do danes zastopala interese vaše stranke. Gre za objektivno merilo pri odločitvi, razumem pa tudi vaše pomisleke oziroma nestrinjanje.«

Mestni svet je županov predlog izglasoval z zgolj petimi glasovi proti. Vseh šest takrat navzočih članov CŽL je zaradi nestrinjanja zapustilo sejo mestnega sveta, čeprav je bila to prva točka dnevnega reda. Ko so že odšli, je Kovač še pojasnil, da je bil CŽL do zdaj vključen pri vseh imenovanjih: »Pa teh ni bilo malo, do konca mandata jih bo še bistveno manj.«