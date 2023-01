V vodo je iz tovarne iztekala rumena tekočina

Krajani so včeraj v Škofji vasi v občini Celje opazili, da iz tamkajšnje tovarne Tastepoint (Etol) teče rumenkasta tekočina. Tekla je naravnost v potoček, nato pa v reko Hudinjo. Ko smo se pogovarjali z občanom Matejem Bombačem, ki je posredoval tudi fotografije, je dejal, da je imela tekočina vonj po »multivitaminski soli«.

Rumenkasta tekočina je bila, tako ugotavljajo pristojni, multisola. FOTO: Matej Bombač

Kot so nam odgovorili iz inšpektorata za okolje in prostor, so bili o dogodku obveščeni danes zjutraj: »Uveden je bil inšpekcijski postopek. Inšpektorica je že opravila razgovor s predstavniki tovarne Tastepoint Slovenija v Škofji vasi. Pregled iztoka bo opravljen danes, pregled pri zavezancu bo opravljen jutri.«

Dodali so, da »interventne ukrepe pri izrednem onesnaženju voda, vključno z odvzemom vzorcev, izvede izvajalec državne gospodarske javne službe varstva pred nenadnim onesnaženjem voda. To je za celinske vode vodnogospodarsko podjetje VGP Drava Ptuj.«

Krajan je sam vzel tudi vzorec rumenkaste tekočine. FOTO: Matej Bombač

Tudi v podjetju VGP Drava Ptuj so bili o dogodku obveščeni danes zjutraj »od pristojnega regijskega centra za obveščanje. Ta je iz podjetja Etol prejel prijavo oziroma obvestilo o napaki na sistemu, zaradi česar je v potok, ki se v nadaljevanju izliva v reko Hudinjo, stekla manjša količina snovi, in sicer tako imenovana 'multisola', ki okolju ni nevarna. V podjetju so še navedli, da so prav tako obvestili pristojno okoljsko inšpekcijo.«

Na inšpektoratu so še dodali, da je ukrepanje v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v pristojnosti ministrstva za obrambo, ukrepanje pa se začne, ko regijski centri za obveščanje prejmejo sporočilo o okoljski nesreči ali izrednem dogodku: »Zakon o vodah določa, da je tako povzročitelj kot vsakdo, ki opazi kakršno koli izlivanje, odmetavanje ali odlaganje nevarnih ali škodljivih snovi v vode, na vodno ali priobalno zemljišče ali na zemljišče v varstvenem območju, to dolžan nemudoma prijaviti centru za obveščanje, pristojni inšpekciji ali policiji.«

Odgovore iz podjetja Tastepoint še čakamo.