Velenjska občina v tožbo zoper premogovnik zaradi kampa

Velenjsko jezero je že nekaj let zelo priljubljena točka, Velenjska plaža je v izboru Naj kopališče v kategoriji naravnih kopališč lani zmagala že četrto leto zapored. A kamp ob jezeru je bil že lansko sezono zaprt, potem ko lastnik, Premogovnik Velenje, ni podaljšal najemne pogodbe najemniku Božu Ovčarju. Kot je povedal Ovčar, mu je premogovnik ponujal kamp za najmanj 850.000 evrov. Kampa premogovnik takrat ni prodal, kamp pa je ostal prazen. Ovčar je proti premogovniku vložil tožbo za vlaganja, vseh je bilo za več kot 400.000 evrov.

Da je prazen in nedelujoč kamp sramota za to območje in da se še ena prazna sezona ne sme ponoviti, je na lanski jesenski seji mestnega sveta dejal velenjski župan Peter Dermol. Na isti seji so svetniki sklenili, da bo občina kupila kamp.

Velenjska plaža pri kampu je zelo obiskana. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Pogodbe s premogovnikom pa nikoli niso sklenili, so opozorili iz Mestne občine Velenje: »Premogovnik Velenje je minuli mesec ponovno objavil javni razpis za prodajo kampa z javnim zbiranjem ponudb (za precej višjo ceno kot lani jeseni), kljub temu, da je Mestna občina Velenje kot predkupna upravičenka že lani uveljavljala svojo predkupno pravico in sprejela ponudbo za nakup kampa po ceni, ki ji je bila ponujena na podlagi lanskega razpisa (650.480 evrov). Ker ni prišlo do sklenitve pogodbe, smo vložili tožbo proti Premogovniku Velenje. Prav tako smo hkrati s tožbo vložili predlog za izdajo sklepa za začasno odredbo, s katerim se Premogovniku Velenje prepove odtujitev in obremenitev kampa.«

V občini so prepričani, da je premogovnik dolžan podpisati pogodbo za prodajo kampa po ceni 650.480 evrov. Hkrati pa opozarjajo, da bi se občina, če bi že bila lastnica kampa, lahko prijavila na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti, na razpisu je na voljo dva milijona evrov.

Jutri se zaključuje nov razpis

Prejšnji razpis za prodajo kompleksa Kamp Jezero je bil objavljen v Uradnem listu februarja 2020. Postavljena je bila izhodiščna cena 870.000 evrov za kompleks in za zemljišče Čolnarna 15.000 evrov, skupno torej 885.000 evrov. Potem je izbruhnila pandemija, v razpisnem roku pa je ponudbo oddal le en ponudnik, pa razlagajo v Premogovniku Velenje: »Premogovnik Velenje je izvedel več krogov pogajanj, saj je ponudbena cena odstopala od pričakovane. Razlog za to je bil predvsem odraz negotovosti, povezane s situacijo covida-19.«

Velenjska plaža je v izboru Naj kopališče v kategoriji naravnih kopališč lani zmagala že četrto leto zapored. FOTO: Špela Kuralt/Delo

V Premogovniku Velenje so zanikali navedbe velenjske občine, da bi morali z občino skleniti pogodbo, potem ko je občina uveljavljala predkupno pravico: »V prejšnjem razpisu za zbiranje ponudb je Premogovnik Velenje jasno navedel, da 'prodajalec lahko odstopi od postopka izbire najugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic. Izključena je obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s katerim koli ponudnikom.«

Dodali so še, da Mestna občina Velenje sprva sploh ni izrazila interesa za nakup kampa »in je izdala več potrdil, da predkupne pravice ne uveljavlja (9. 10. 2020, 9. 12. 2020, 11. 6. 2021). Interes za nakup je izkazala šele septembra 2021.«

V tem času pa so se spremenile tudi razmere na nepremičninskem trgu, glede na zasedenost in priljubljenost Velenjske plaže pa je očitno tudi več zanimanja za kamp. To priznavajo tudi v Premogovniku Velenje, saj je, kot odgovarjajo, premogovnik zaradi interesa novih ponudnikov »novembra 2021 pisno obvestil Mestno občino Velenje, da odstopa od postopka prodaje in da bo objavil nov javni razpis za prodajo kompleksa po izklicni ceni najmanj 755.000 evrov«. Rok za oddajo ponudb se izteče jutri opoldne.