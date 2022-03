Ameriške mere na slovenskih cestah

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Evropski ljubitelji fordov so prikrajšani za marsikateri zanimiv avtomobil, ki ga znamka ponuja na drugi strani Atlantika. Vseeno pa se pri modrem ovalu občasno odločijo in katerega od američanov pošljejo v boj za kupce na staro celino. Takšen je tudi nov Fordov športni terenec explorer, ki je nedavno zapeljal tudi na naše ceste.

Njegove mere so brez dvoma ameriške: v dolžino meri dobrih pet metrov, ima sedem sedežev, pod motornim pokrovom pa se skriva trilitrski bencinski šestvaljnik, oplemeniten s priključnohibridno tehnologijo za boljšo gospodarnost. Pogonski sklop zmore sistemsko moč 336 kilovatov in največji navor 825 Nm, kar ga uvršča med najzmogljivejša Fordova hibridna vozila. Njegov samodejni menjalnik ima deset stopenj, ogromna moč pa lahko poganja vsa štiri kolesa in vleče prikolico, težko do 2,5 tone. Vgrajena litij-ionska baterija z zmogljivostjo 13,6 kWh naj bi po WLTP-meritvi zadoščala za 42 kilometrov električnega dosega.

Voznikov prostor je ameriško Fordov. FOTO: Blaž Kondža

»Explorer ne bo šel v vsako garažo in si tega niti ne želi. To je avto za ljudi, ki vedo, kaj si želijo, in so pri svoji izbiri odločni, ker vedo, da si tak luksuz tudi zaslužijo,« je ob prihodu novinca na slovenski trg povedal Tomaž Oblak, direktor prodaje in marketinga pri Summit motors Ljubljana. Vstopni model explorer ST-line bo stal od 77.200 evrov naprej.

Prostora za potnike ne manjka. FOTO: Blaž Kondža

Kot se za takšno ceno spodobi, je avtomobil opremljen z najsodobnejšimi varnostnimi asistenčnimi sistemi. Med njimi naj omenimo aktivni tempomat s funkcijo stop & go, inteligentni omejevalnik hitrosti s prepoznavanjem prometnih znakov in usmerjanjem v sredino voznega pasu ter zavorno asistenco pri vzvratni vožnji. Zadnja uporablja radar, kamero in ultrazvočne senzorje za zaznavanje več kot 28 cm visokih in 7,5 cm širokih predmetov na poti vozila: ko vozilo vozi vzvratno s hitrostjo od 1,5 do 12 km/h, lahko s samodejnim zaviranjem prepreči neizogibno trčenje.

Zunanje mere niso evropske – v dolžino meri 5063 mm, v širino 2285 mm, medosna razdalja pa znaša udobnih 3025 mm. FOTO: Blaž Kondža

Meram primerno je vozilo prostorno in udobno. Naši prvi občutki za krmilom so bili – ameriški. Vožnja je prijetna, velikanski šestvaljnik lepo prede in ponudi moč takrat, ko jo voznik zahteva. Seveda ga zaradi mer ne bomo mogli stlačiti na čisto vsako parkirno mesto kljub serijski 360-stopinjski parkirni kameri, a explorer je namenjen drugačnim raziskovanjem.