Audi Q7 in Q8: samozavestni ikoni po izjemni ceni

Samo Audi se pelje kot Audi. In samo Audi zna pričarati udobje vožnje, ki voznikom zagotovi izkušnjo, ki je nasičena s samimi presežki. In če so presežniki zapisani v osebno izkaznico celotne Audijeve flote, se z inovativno zasnovo lahko pohvalita tudi priključna hibrida Audi Q7 in Q8, ki s posodobljeno tehnologijo baterije postajata še zmogljivejša in učinkovitejša.

Ko se združita prefinjen dizajn in vrhunska tehnologija

Audi je od nekdaj znal navduševati svoje voznike. Najprej na prvi pogled – z izbranimi in trendseterskimi oblikovalskimi standardi, ki so postali DNK blagovne znamke, a navdušenje se nadaljuje predvsem zaradi napredne funkcionalnosti, varnostnih paketov in inovativne vožnje. Audi je v zadnjih letih naredil tudi ogromen preskok na področju hibridne tehnologije. Vožnja še nikoli ni bila tako preprosta, zmogljiva in v popolnem sožitju z okoljem. Spoznajte dva Audijeva dragulja, ki sta na slovenske ceste vpeljala popolnoma nov veter.

Audi Q7 in Q8 sta zasnovana tako, da združujeta moč in eleganco, hkrati ponujata vrhunsko vozno izkušnjo. Z nadgrajenim hibridnim pogonom in izjemnimi zmogljivostmi sta ta modela prava izbira za tiste, ki želijo združiti prestiž, zmogljivost in trajnost. Audi tako še naprej postavlja nove standarde v svetu luksuznih športnih terencev, kjer se moč in učinkovitost prepletata v popolni harmoniji.

Audi Q7 FOTO: Audi

Hibridna tehnologija z veliko začetnico

Revolucionarna prednost obeh modelov je večja baterija, ki tako zagotavlja daljši doseg na elektriko in tudi do zdaj nedosegljivo moč in pospeške. To pomeni več svobode in brezskrbnosti pri vsakodnevni vožnji.

Audi Q7 in Q8 priključna hibrida namreč ponujata še več električne avtonomije. Poganja ju kombinacija trilitrskega šestvaljnega bencinskega motorja s 340 KM (250 kW) ter kompaktnega elektromotorja z močjo 130 kW in kar 460 Nm navora. Skrita pod dnom prtljažnika je nova, zmogljivejša litijeva baterija, ki s kapaciteto 25,9 kWh (bruto) zagotavlja daljši električni doseg – do 90 kilometrov v mestni vožnji (WLTP EAER City) in do 85 kilometrov v kombiniranem ciklu (WLTP EAER).

Ta dodatna energija pomeni več moči in hitrejše pospeške. Osnovna različica 55 TFSI e quattro razvije 394 KM (290 kW) in 600 Nm navora ter do stotice pospeši v le 5,7 sekunde. Še stopničko višje je 60 TFSI e quattro, ki s kar 490 KM (360 kW) in 700 Nm navora, ki do 100 km/h pospeši v le petih sekundah.

Elektrificirana Q7 in Q8 dosegata najvišjo hitrost 240 km/h, pri čemer lahko zgolj na električni pogon dosežeta do 135 km/h – idealno za mestno in avtocestno vožnjo brez emisij. Polnjenje baterije je enostavno in hitro, saj z močjo do 7,4 kW traja le 3 ure in 45 minut.

V Sloveniji sta dostopna po izjemni ceni: Audi Q7 55 TFSI e quattro Business že od 71.990 EUR in Audi Q8 55 TFSI e quattro Business od 79.990 EUR.

Audi Q8 FOTO: Audi

Pametna hibridna vožnja za največjo učinkovitost

Priključna hibrida Audi Q7 in Q8 omogočata dve glavni vozni izkušnji – popolnoma električni način EV ali hibridni način, ki združuje bencinski in električni pogon. Voznik lahko način vožnje preprosto izbere kar prek zaslona MMI.

Z električnim načinom EV boste doživeli popolnoma tiho in brezemisijsko vožnjo. Avto vas bo do vašega cilja pripeljal zgolj na baterijo, tudi če boste pritisnili pedal za plin do konca.

V hibridnem načinu sta na voljo dve možnosti delovanja: auto in hold. Samodejni način (auto) je zasnovan tako, da poskrbi za optimalno porabo energije glede na navigacijsko pot, kjer sistem pametno predvideva, kako najbolje izkoristiti električni pogon do cilja. Pri pospeševanju glavno vlogo prevzame bencinski motor, elektromotor pa pomaga s takojšnjim navorom, kar odpravlja morebitne zamike pri delovanju turbopolnilnika. Poenostavljeno povedano – avtomobil čim več vožnje opravi na elektriko in poskrbi, da je baterija optimalno izkoriščena.

V načinu hold se raven napolnjenosti baterije ohranja skoraj nespremenjena – sistem uporablja regenerativno zaviranje in pametno optimizacijo delovanja motorja. To pomeni, da lahko po daljši poti z motorjem na notranje zgorevanje v mestno središče zapeljete le na električni pogon – brez hrupa in emisij.

Inteligentno polnjenje za več električne vožnje

Prenovljena modela Audi Q7 in Q8 TFSI e quattro uvajata še pametnejši način polnjenja baterije. Ko je aktiviran način polnjenja, se baterija polni samo pri hitrostih nad 65 km/h, kar izboljšuje izkoristek električne energije za vožnjo po mestu. Pri tem sistem ne uporablja več zgolj motorja za polnjenje, ampak tudi rekuperacijo – s tem ohranja baterijo in povečuje učinkovitost. Način polnjenja se konča, ko se baterija spet napolni do svoje največje zmogljivosti pri 75 odstotkih, kar ohranja baterijo in poveča učinkovitost.

Audi ostaja sinonim za vrhunsko vožnjo – in to velja tudi za priključne hibride.

FOTO: Audi

Regeneracija energije za večjo učinkovitost

Vsakič, ko voznik spusti nogo s pedala za plin, se aktivira prediktivna pomoč pri učinkovitosti (PEA). Sistem samodejno izračuna, ali je bolje, da avto nadaljuje z izklopljenim bencinskim motorjem ali regenerira energijo z zaviranjem. Pri tem upošteva navigacijske podatke in razdaljo do vozila pred vami. Med zaviranjem električni motor deluje kot generator in zajema do 25 kW moči, ki se shrani nazaj v baterijo.

Poudarjeno: Pri običajni vožnji električni motor sam pokrije več kot 90 % vseh zaviranj, saj regenerira moč do 0,3 G. Hidravlične zavore se aktivirajo le pri močnejšem zaviranju, kar pomeni manjšo obrabo in večji doseg baterije. Skupno lahko Audi Q7 in Q8 pri zaviranju regenerirata do 80 kW energije.

Tudi radarski tempomat pomaga pri varčnejši vožnji: sistem PEA samodejno prilagaja hitrost. Če je tempomat izklopljen, vozilo prek virtualnega prikazovalnika ali projekcijskega zaslona sporoča, kdaj je najbolje spustiti stopalko za plin. Simboli, kot so križišča, prometni znaki ali bližajoča se vozila, vozniku jasno pokažejo, zakaj naj upočasni, s čimer dodatno pripomore k učinkoviti vožnji.

Inovativna oprema za brezhibno izkušnjo

Kako presežna sta Audi Q7 in Q8, dokazuje tudi bogata in nadstandardna oprema.

Začenši z napredno osvetlitvijo, ki je del serijske in dodatne opreme. Visokointenzivni LED-žarometi so standard, kot opcija pa so na voljo matrični LED-žarometi in najnaprednejši matrični HD LED-žarometi z lasersko lučjo za izjemno dolg snop svetlobe. Novost pri najvišjem razredu osvetlitve so digitalni podpisi dnevnih luči, ki jih voznik prilagaja prek zaslona MMI, s čimer vozilo pridobi edinstven videz. Prvič so na voljo tudi digitalizirane zadnje OLED-luči, ki niso le prvovrstni estetski dragulj, temveč služijo tudi kot komunikacijske luči v povezavi z asistenčnimi sistemi.

Poleg napredne osvetlitve ponujata prenovljena modela razširjeno standardno in dodatno opremo. Notranjost prinaša več možnosti personalizacije, saj lahko kupci izbirajo med devetimi dekorativnimi elementi in tremi novimi zaključki, ponudba platišč pa je razširjena s petimi novimi dizajni v velikostih od 21 do 23 palcev.

Pravo obogatitev so doživeli tudi asistenčni sistemi in serijska oprema, ki vključuje vzvratno kamero, pomoč pri parkiranju in dolgih lučeh, priročni ključ in polnilni kabel vrste mode 3.

Visokointenzivni LED-žarometi so standard. FOTO: Audi

Dinamika in stabilnost v vseh razmerah

Vozne lastnosti modela Q8 temeljijo na petih ključnih stebrih: uravnoteženosti, stabilnosti, natančnosti, nadzorovanosti in lahkotnosti. K temu prispevajo napredno podvozje, krmiljenje, pogon ter zavorni in nadzorni sistemi.

Standardno jekleno vzmetenje z nadzorom blažilnikov zagotavlja udobno in zanesljivo vožnjo, opcijsko pa je na voljo elektronsko krmiljeno zračno vzmetenje z nastavljivim sistemom blaženja. Prvič pri priključnih hibridih je na voljo tudi opcijsko krmiljenje vseh koles; tako se izboljšata okretnost pri nizkih hitrostih in stabilnost pri višjih.

Dodatno dinamiko prinaša tudi elektromehanska aktivna stabilizacija pri nagibanju (eAWS), ki vozilo v ovinku učinkoviteje stabilizira in zmanjšuje premike karoserije na neravnih površinah.

Zdaj je pravi čas – ekskluzivna ponudba za Audi Q7 in Q8 Audi Q7 55 TFSI e quattro Business je na voljo že za 71.990 EUR in Audi Q8 55 TFSI e quattro Business za 79.990 EUR. Združite prednosti električne vožnje z vrhunsko zmogljivostjo motorja TFSI. Oglejte si prenovljena modela pri pooblaščenih trgovcih Audi.

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Slovenija