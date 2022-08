Avtomobili, ki jim pomagajo sončne celice

V prispevku preberite:

Vozila na sončne celice so bila v preteklosti že prisotna, a bolj v raziskovalne namene kot za resno komercializacijo. Ne vemo, ali je to povezano z uveljavljanjem običajnih električnih avtomobilov, a v zadnjem času so se ob njih pojavili tudi električni novinci, ki znova poskušajo z večjo dodatno uporabo sončnih celic. Gre za male serije, seveda je težko reči, ali in kdaj bodo na trgu bolj množični. S takšnimi vozili se je v preteklosti že poskušalo, v petdesetih letih prejšnjega stoletja je model na sončne celice pripravil že ameriški velikan General Motors. A resnejše komercializacije nikoli ni bilo. V zadnjih letih je na trgu že veliko električnih avtomobilov, pri nekaterih kot dodatno opremo ponudijo nekaj sončnih celic na strehi (na primer hyundai ioniq 5), v tej smeri je pripravljen tudi Mercedesov napredni električni koncept vision EQXX. So pa tudi nova imena, ki dajejo sončnim celicam več poudarka, tokrat predstavljamo tri: evropski znamki Sono Motors in Lightyear ter ameriški projekt Aptera. Pri zadnjih dveh sodeluje tudi ljubljansko podjetja Elaphe, ki je zanju pripravilo električni motor v kolesih.