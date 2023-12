V ZDA bodo morali posodobiti sistem polsamodejne vožnje

Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov bo moral po poročanju agencije Reuters v ZDA popraviti dva milijona že prodanih avtomobilov, ker lahko njihov sistem polsamodejne vožnje, ki mu tržno angleško pravijo autopilot, uporabnike zavede k temu, da morda menijo, da avtomobil lahko vozi povsem sam.

Gre za odločitev ameriške agencije za varnost v prometu (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), ki Teslo na tem področju preiskuje že dve leti. Po njihovi oceni sistem oziroma njegove kontrole morda niso zadostne, da bi preprečile nepravilno rabo, konkretno, da voznik ni dovolj dobro pripravljen znova prevzeti upravljanja. Tesla bo morala to programsko opremo na razdaljo posodobiti, da bo voznike bolj intenzivno opozarjala k temu, da bodo tudi ob uporabi sistema sami nadzorovali delovanje vozila.

Na to temo so bile s Teslo v ZDA težave že v preteklosti, a ukrepov proti njim ni bilo. NHTSA je novo preiskavo odprl poleti 2021, in sicer po poročilih, da je se nekaj Teslinih avtomobilov zaletelo v stoječa reševalna vozila, bilo je menda tudi več smrtnih primerov.