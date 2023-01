Bencin, elektrika in kombinacija obojega

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Leto se je začelo in z njim že prve avtomobilske novosti. V prihodnjih mesecih jih bo še precej več, predvsem sredi pomladi in nato znova jeseni. Velikokrat gre za pričakovane menjave in posodobitve, včasih tudi za kakšno nepričakovano presenečenje. Glede na izkušnje zadnjih dveh let se bo verjetno šele sproti pokazalo, kako bo z dobavami in čakalnimi dobami.

Čeprav ti avtomobili industrijo zanimajo najmanj, zanimajo nas – torej majhni, klasično gnani modeli, ki so bili dolga leta hrbtenica evropske prodaje in so jih tudi lani kupci v Evropi še imeli radi. Najbolje prodajan model je bil lani v Evropi peugeot 208 in ta bo jeseni doživel prenovo. Podobno kot njegov neposredni tekmec renault clio, ki še nastaja tudi v novomeškem Revozu. Konkretno posodobljen bo v prodaji od septembra. Že prej, junija, bodo kupcem ponudili prenovljenega mini hyundaia, ki nosi oznako i10. Znamka DS bo marca prenovila mali model DS3, Mercedes pa svoja najmanjša modela razredov A in B. Hyundai bo nekoliko kasneje osvežil tudi dva še klasično gnana modela (i20 in i30), Toyota že pozimi corollo. Škoda bo jeseni sveže uredila model scala, bolj proti koncu leta bo čas za novo generacijo doslej zelo dostopnega malega suzukija swifta. Ne vemo točno kdaj, a Mitsubishi naj bi letos tudi na slovenskem trgu oživil nekoč znano ime – mitsubishi colt.

Elektro štirikolesnik

Citroën v Franciji že nekaj časa prodaja štirikolesnik ami, zdaj ga bodo uvedli tudi pri nas. FOTO: Citroën

Bo pa pri malih avtomobilih tudi nekaj električnih novosti, večjih ali manjših. Tako bo dacia spring na pomlad dobila nov motor, volkswagen bo prenovil svojega prvega »električarja« ID.3, peugeot 308 bo jeseni dobil tudi povsem električno izvedbo. Citroën bo po dolgem odlašanju tudi pri nas aprila uvedel mali električni štirikolesnik citroën ami. Ena najzanimivejših novosti se obeta čisto za konec leta, nosi pa ime fiat topolino. Kaj dosti o njem, razen tega, da bo povsem električen, za zdaj ne vemo. Niti o mini countrymanu, ki bo letos tudi povsem nov.

Toyotin prius zdaj deluje bolj elegantno, pri nas bo na voljo le kot priključni hibrid. FOTO: Toyota

Opel bo na trg spomladi uvedel kombijevsko in poleti še električno izvedbo modela astra. Novi karavani so nasploh redkost. Po svoje je razveseljivo, da se v zelo drugačni pojavi junija za Slovenijo napoveduje hibridni pionir toyota prius. Ta srednje velika kombilimuzina bo v četrti izdaji v Evropi in pri nas dosegljiva le kot priključni hibrid.

Tudi nekatere kitajske znamke so že nekaj časa pri nas. MG naj bi konec marca predstavil težko pričakovani povsem električni model MG4, v naslednjem mesecu pa že dobavil večje količine vozil. Verjetno računajo, da bo imel zanimivo ceno.

MG4 je težko pričakovan električni model kitajske znamke, ki bo spomladi pripeljal v Slovenijo.FOTO: MG

Športni terenci in križanci

Avtomobili z oznakami SUV, SAV, crossover itn. so bili nekoč poživitev za trg, danes so nekaj najbolj običajnega. Imajo jih vse znamke, a novosti oziroma menjave še prihajajo. Ena najpomembnejših bo že prihodnji mesec renault austral, SUV srednjih mer, ki zamenjuje model kadjar in bo na voljo predvsem s hibridnim pogonom. Renault bo sredi leta trgu ponudil še večjega popolnoma novega križanca. Novosti ima v tem delu trga tudi Honda, predvsem bo to čisto nov hibridni križanec ZR-V pa tudi nova izdaja večjega tovrstnega tekmeca CR-V, pripeljali bodo še enega večjega povsem električnega športnega terenca.

Austral je Renaultova menjava modela kadjar. V ospredju je hibridni pogon. FOTO: Aljaž Vrabec

Mazda bo v še novem večjem SUV-u CX-60 marca ponudila popolnoma nov vrstni šestvaljni dizelski motor, kar je zanimiva redkost. Za drugo polovico leta načrtujejo še zelo posebno izvedbo doslej le električnega MX-30, ki bo od zdaj na voljo kot tako imenovani podaljševalnik dosega, za polnjenje generatorja pa bo skrbel mali rotacijski motor.

Čeprav je bil predstavljen že lansko jesen, bo med kupce šele letos resneje zapeljal novi nissan X-trail, ki ima v eni od izvedenk prav tako svojevrsten hibridni pogon, ko bencinski motor žene generator za energijo električnega pogonskega. Veliko modelov SUV bo letos prenovljenih, Volkswagen bo to storil z malim T-crossom (eden najbolje prodajanih modelov v Sloveniji), tudi večjim touaregom; pri Škodi bodo enako storili z manjšim križancem kamiqom, pri Peugeotu podobno velja za peugeot 2008. Oplova mokka bo poleti tudi postala še električna.

Električni tako ali drugače

Hyundaieva najpomembnejša novost bo letos povsem novi manjši SUV kona, julija najprej s termičnim pogonom, na jesen še z električnim. Svoje »esjuvije« bo prenovil Ssangyong, jeseni pa dodal še čisto novega električnega predstavnika z imenom ssangyong torres. Povsem nov in predvsem električen bo aprila jeep avenger, za konec leta se napoveduje tudi Fiatov novi manjši SUV, fiat 600, tako na bencinski kot električni pogon. Letos naj bi bil nared še mitsubishi ASX, ki je v resnici preimenovani renault captur.

Jeep avenger je električni križanec manjših mer. FOTO: Jeep

Alfa Romeo bo prenovila model stelvio, manjši tonale bo dobil še izvedbo priključnega hibrida. Jeep na jesen stavi še na novega grand cherokeeja. Bolj športno bo želel delovati priključnohibridni opel grandland GSe. Toyota za november načrtuje novo izdajo modela CH-R, DS pa že ta mesec uvaja prenovljenega DS7. Kijin največji električni SUV bo septembra ali oktobra kia EV9.

Volvo EX 90 je nov velik in zmogljiv električni volvo. FOTO: Anders Wiklund/AFP

Nove oblike

Tudi zelo prestižnih SUV-ov ne bo manjkalo, spomladi bosta tu na primer zelo zmogljiv priključnohibridni BMW XM in povsem električni Q8 e-tron (nato tudi druge pogonske izvedbe). Lexus že ima novega zastavonošo RX, na pomlad bodo uvedli še električnega RZ 450e. Še letos bo tu povsem električni in zelo velik volvo EX 90, naslednja električna Mercedesova SUV-a bosta EQE SUV in EQS SUV. Kot zanimivost omenimo, da BMW napoveduje tudi model iX5, na vodik in gorivne celice – bomo videli, ali ga bodo res pripeljali.

V glavni vlogi vsaj malce drugačnega dizajna je francoska veja skupine Stellantis. Prihodnji mesec bo čas za model peugeot 408 (priključni hibrid ali bencinski pogon), ki prinaša tisto, kar že poznamo iz citroëna C5 X, torej oblikovno zmes nekoliko dvignjenega kupejevskega karavana. Francozi bodo trgu ponudili še en popolnoma nov model, in sicer citroën C4 X, nekakšno srednje veliko kupejevsko kombilimuzino, ki bo pripravljena v različnih pogonskih izvedbah, klasični in električni.

Peugeot 408 je oblikovni novinec v ponudbi te francoske znamke, v marsičem sledi citroënu C5 X. FOTO: Peugeot

Hyundai je iz svojega retro oblikovanega električnega ioniqa 5 potegnil še bolj usločenega ioniqa 6, ki bo k nam pripeljal aprila ali maja. Tudi Volkswagnov naslednji član povsem električne družine ID se počasi razkriva – septembra bo to ID.7. BMW bo sredi leta predstavil tudi povsem električno veliko limuzino i5. Mercedesov klasično gnan avtomobil bo na pomlad novi razred E, zelo nišni sveži tekmec pa kupe ali kabriolet razred CLE.

Prostorneži in poltovornjaki

Pri enoprostorcih je rubrika skoraj prazna. Pa le ne povsem. Dacijin lani novi družinski model jogger bo že kmalu na voljo tudi kot bencinski samopolnilni hibrid. Povsem električni ID. buzz prav ted šele začenja voziti h kupcem, za letos zagotovljeni avtomobili so prodani, čakalna doba je devet mesecev. Ob koncu leta bodo predstavili še izvedbo s podaljšanim medosjem. Mnogi nekoč priljubljeni modeli na klasični pogon iz skupine Stellantis so vsaj v osebni izvedbi na voljo le še na električni pogon, tako maja uvajajo električna fiata e-ulysse in fiata e-doblo.

ID.buzz je ena bolj zanimivih VW električnih novosti, nanj se čaka vsaj devet mesecev. FOTO: Aljaž Vrabec

Ne zgodi se pogosto, a letos bo nekaj prepiha tudi v zelo nišnem segmentu poltovornjakov, ki imajo v nasprotju z večino športnih terencev v genih tudi prave terenske zmogljivosti: Volkswagen bo pred poletjem na trg zapeljal popolnoma novega velikega pickupa amaroka, ki je pripravljen s pomočjo Forda – tudi njihovega novega rangerja bomo ugledali spomladi. Omenimo še eno zanimivost, ki sicer ni pickup, ampak zelo robustno terensko vozilo, ford bronco – ta »čistokrvni« klasično gnani ameriški ford naj bi bil tudi pri nas na voljo enkrat jeseni. Amarok in ranger bosta dizelska, bronco pa bo imel bencinski pogon.

Ford je model bronco v ZDA oživil že pred dvema letoma, zdaj ga pelje tudi v Evropo. FOTO: Rebecca Cook/Reuters

Športniki

Tudi športniki se tu in tam še najdejo. Renault bo v posebni seriji aprila uvedel zadnjega bencinskega megana R.S. Sestrski Alpine bo že mesec prej predstavil najradikalnejšo izvedbo doslej edinega modela A110R – ta bo bolj avtomobil za dirkališče, a vendarle homologiran. April bo čas za drugo generacijo BMW-jeve male rakete M2, proti koncu leta pa naj bi k nam pripeljali sedmo izvedbo ikoničnega modela ford mustang. Vsi našteti imajo seveda hudo zmogljive bencinske motorje. Vendar bo tudi v tej kategoriji nekaj elektrike: v začetku poletja Fiatova športna znamka Abarth pri nas obljublja popolnoma električen mali model 595e.