Brez vsakega strahu, da bi zmanjkalo elektrike

Električni avtomobili so precej spremenili avtomobilski trg. Pojavile so se povsem nove blagovne znamke, kar nekaj je tudi novih modelov, tako da dosedanji uspeh pri izdelavi avtomobilov z notranjim zgorevanjem ne pomeni veliko. Prav zato so se pri Mercedes-Benzu odločili, da bodo luksuzno limuzino na električni pogon naredili povsem od začetka.

Pri Mercedes-Benzu je sinonim za luksuz (in inovacije) predvsem črka S, zato so tudi pri svoji najboljši električni limuzini izbrali oznako EQS. Toda če imaš najboljšo in največjo limuzino z motorjem na notranje zgorevanje, to še ne pomeni, da bo enako pri električnem pogonu. Konkurenca je večja že zaradi Tesle, zato so morali pri Mercedes-Benzu dobro premisliti, kaj bodo poslali med svoje kupce.