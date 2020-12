Četrti tucson je drugačen

Notranjost prinaša novo podobo in nekaj drugačnih rešitev.

Lahko vozi z bencinskim ali dizelskim štirivaljnikom, prihodnje leto bo na trgu tudi priključni hibrid.

Tucson je dolg 450 centimetrov, kar je dva centimetra več kot do zdaj. Foto Gašper Boncelj

Od svoje predstavitve pred 16 leti je tucson postal Hyundaiev najbolje prodajani SUV s sedmimi milijoni prodanih vozil po vsem svetu – od tega 1,4 milijona v Evropi. Zdaj je na trgu četrta generacija predstavnika priljubljenega kompaktnega razreda SUV, ki je v marsičem zelo drugačna od predhodne.Verjetno najbolj v zunanji podobi, kjer izstopa maska, skupaj z lučmi ima nekako agresiven videz, predvsem ga ni mogoče zamenjati s čimerkoli drugim, kar prihaja iz te korejske hiše. Tucson je dolg 450 centimetrov ali za dva centimetra več kot v dosedanji izvedbi. Znotraj je prav tako prenovljen, izstopa velik sredinski zaslon, kjer se večina stvari upravlja na dotik.Lahko ima zelo veliko opreme, tudi prikaz dogajanja ob strani avtomobila prek kamere, na zadnjem steklu je brisalec pospravljen na vrhu pod usmernikom zraka. Notranjost je prostorna tako spredaj kot zadaj, kjer se druga klop deli v razmerju 40/20/40, prtljažnik pa v osnovi odvisno glede na motorno izvedbo zmore od 546 do 630 litrov prostornine.Pripravljen je s klasičnim pogonom in v tem primeru vozi z bencinskimi in dizelskimi štirivaljnimi motorji, vsi so štirivaljniki; bencinski 1.6 T-GDI ima 110 ali 132 kW moči, dizelski 1.6 CRDi pa 85 ali 100 kW. V obeh primerih ima lahko sprednji ali pa tudi štirikolesni pogon; v ponudbi je šeststopenjski ročni ali sedemstopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama. V boljših in dražjih izvedbah je dodana tehnika blagega hibrida, ki naj pripomore k nekoliko manjši porabi. Prihodnje leto bo na voljo tudi kot priključni hibrid, ki združuje bencinski in električni pogon ter lahko nekaj deset kilometrov prevozi le na električni pogon.Cena vstopnega bencinskega modela se začenja pri 22.500 evrih, dizelskega pri 25 tisočakih, cene znašajo lahko do 36.000 evrov, kolikor velja najboljša štirikolesno gnana dizelska izvedba s samodejnim menjalnikom. V prvem polnem letu jih pri nas načrtujejo prodati 600. Cena priključnega hibrida naj bi se začela pri 33 tisočakih.Hyundai tucson je tudi eden finalistov za slovenski avto leta 2021.