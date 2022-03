Citroën presega meje električne odličnosti

Prihodnost bo takšna, kot si jo bomo začrtali že danes. Mobilnost bo napredovalna s pogonom in inovacijami, ki so že dobili krila.

In če si že danes zamišljamo svet mobilnosti, ki ga želimo doživljati v prihodnosti, ne bomo potrebovali veliko razglabljanja in raziskovanja, saj nam je avtomobilska industrija že podala prave rešitve, s katerimi je naša vožnja že ta trenutek varna, udobna, tehnološko izpopolnjena, tiha in diskretna ter nedvomno prijaznejša do okolja.

S filozofijo ë-udobja tudi Citroën vstopa v postopno popolno elektrifikacijo svoje avtomobilske flote. Že danes lahko izbirate med različnimi električnimi modeli in prav vsak izmed njih se bo popolnoma prilegel vašemu življenjskemu slogu in vašim potrebam po popolni vozni izkušnji. Poseben poudarek so namenili tudi ponudbi poslovnih oziroma gospodarskih vozil. Elektrika je v legendarni francoski družini Citroën tako na voljo prav vsakomur.

Kakšna je vožnja z električnim vozilom Citroën

Vožnja je umirjena, tiha in prijazna do okolja. In je hkrati zanesljiva in opremljena z inovativnimi rešitvami, zaradi katerih je tudi bolj intuitivna in varna. Vožnja v Citroënu je od nekdaj veljala za posebno doživetje, ki podira meje v avtomobilski industriji. V sodobni različici je še bolj prijazna do voznika in potnikov ter še korak bliže popolni fuziji med vsakodnevnim udobjem in inženirsko vizionarsko izpopolnjenostjo.

Ne le za vsakodnevno ë-udobje, Citroën je dosegel še en pomemben vidik in z električnim pogonom obogatil tudi zmogljiva dostavna vozila (ë-Berlingo Van, ë-Jumpy in ë-Jumper), ki izstopajo s svojo praktičnostjo in vzornim udobjem ter ne glede na potrebe in vsakodnevne načine uporabe avtomobila ponujajo različne možnosti, s katerimi ugodijo potrebam vsakega poklicnega uporabnika.

Spoznajte električno floto zmogljivih dostavnih vozil Citroën

Citroën tako poklicnim uporabnikom ponuja novo raven udobja, ki ga bodo lahko merili izključno v električnih kilometrih. To pa prinaša še številne dimenzije udobja: nižje skupne stroške uporabe in dostop tudi do vseh mestnih središč (tudi vedno več tistih, kjer omejujejo promet glede na vrednosti emisij CO 2 ). Z električnim dostavnikom boste kot podjetje dodali pomemben prispevek k zeleni prihodnosti našega planeta in hkrati postali tudi vzor drugim podjetnikom, ki iščejo pravo mobilno alternativo za svojo dejavnost.

Pri nadgradnji svojih dostavnikov je Citroën dodal električno tehnologijo, vendar nikakor ne na račun legendarne udobne praktičnosti in prostornosti, ki je zapisana v DNK blagovne znamke.

Citroënovi dostavniki tako ostajajo stoodstotno po meri vaših vsakodnevnih poslovnih opravil. Zaradi njihove vsestranskosti, praktične, ergonomske in funkcionalne zasnove se bodo izkazali kot nepogrešljiv delovni pomočnik za poklicne uporabnike, lokalne skupnosti in združenja, ki želijo med opravljanjem svoje dejavnosti pozitivno vplivati na okolje.

Gospodarska vozila Citroën vam zagotavljajo ravno prav brezskrbnosti na poti, saj vam ponujajo vzoren doseg in možnosti hitrega polnjenja. Svoj ë-dostavnik boste lahko polnili praktično kjer koli: doma, v službi ali skladišču na navadni polnilnici ali priključku WallBox, na hitrih polnilnicah na avtocestah, na parkiriščih in drugih javnih polnilnicah. Čas polnjenja je odvisen od vozila in izbrane rešitve za polnjenje.

Do leta 2025 bo celotna Citroënova paleta novih vozil stoodstotno elektrificirana, ob tem pa bo med lahkimi gospodarskimi vozili še vedno ponudba na dizelski pogon in s tem tudi možnost izbire. Če razmišljate o elektrifikaciji družinske ali poklicne mobilnosti, naj bo Citroënovo e-vozilo vsekakor na vrhu seznama za nakup.

Dostavni trio za različna službena ë-udobja

Za prevoz težkih zabojev, orodja, palet hrane, pijače … Ne glede na to, kakšno potrebo po prostornosti imate za izvajanje dejavnosti, ima Citroën pravi ë-odgovor.

In prav prostornost dostavnikov ostaja enaka kot pri termičnih različicah, saj so inženirji baterijo vgradili v podvozje vozila in tako ohranili uporabno prostornino in tovorne kapacitete. Obogateni so tako s 100-% učinkovito električno vožnjo, ki je hkrati lahko ravno prav dinamična in neverjetno tiha. Velika prednost, ki jo prinaša ë-udobje, je tudi uporabna tehnologija in vožnja brez prestav. Tudi na najbolj zahtevnih službenih poteh boste tako do cilja prišli zanesljivo in brez nepotrebnega stresa.

Najpogostejša vprašanja, povezana z nakupom električnega vozila Do katerih javnih subvencij sem upravičen? Višina subvencij, ki jih Eko sklad ponuja za nakup novega električnega vozila, znaša do 4500 EUR. Za pravne osebe se lahko ta podatek razlikuje. Kakšno razdaljo lahko prevozim s svojim električnim vozilom? S povprečno dvema polnjenjema na teden boste vsakodnevno prevozili vse načrtovane poti. Če pa se bo izkazala potreba, boste lahko v neposredni bližini vaših vsakodnevnih dejavnosti enostavno našli polnilne priključke. Kaj vpliva na doseg električnega avtomobila? Hitrost in slog vožnje

Gretje in klimatizacija

Prevažani tovor

Teren oziroma podlaga vožnje Se zmogljivost baterije poslabša s starostjo? Pričakovati je, da se baterija z leti minimalno poslabša. Garancija za baterijo velja 8 let oziroma 160.000 kilometrov pri 70 % napolnjenosti. Ali lahko električno vozilo polnim na klasični vtičnici? Svoje vozilo lahko seveda napolnite na klasični gospodinjski vtičnici s kablom za gospodinjski priključek, ki je dobavljen serijsko. Če želite vozilo hitreje napolniti, pa predlagamo montažo zmogljivejšega priključka ali postaje Wallbox. Ali je vzdrževanje električnega vozila dražje? Popolnoma električno vozilo bo verjetno imelo nižje stroške vzdrževanja kot običajni motor z notranjim zgorevanjem, saj električna vozila vsebujejo veliko manj mehanskih delov.

Spoznajte torej Citroënov zmagovalni trojček, ki po novem navdušuje tudi v električni različici.

ë-Berlingo Van

Najmanjši v družini dostavnikov ima na voljo toliko prostora, da mu ga lahko zavidajo tudi največji.

Njegove glavne značilnosti:

Najboljši v razredu: do 280 km kilometrov dosega.

Hitro polnjenje: do 80 % v 30 minutah.

Tehnologija in povezljivost: 10-palčni digitalni prikazovalnik visoke ločljivosti (za doplačilo) je prava inovacija tega avtomobilskega segmenta. Opremili so ga tudi z 18 naprednimi tehnologijami za pomoč pri vožnji.

Različne velikosti: izberite takšnega, ki najbolj ustreza vaši dejavnosti. Na voljo sta tako dve dolžini (4,40 m ali 4,75 m) in dve konfiguraciji kabine.

ë-Jumpy

Večja prostorska zmogljivost hkrati zagotavlja izjemno agilnost, s katero boste premagovali tudi najbolj ozke mestne ulice.

Njegove glavne značilnosti:

Najboljši v razredu: do 330 km kilometrov dosega.

Hitro polnjenje: do 80 % v 30 minutah.

Tehnologija povezljivosti: opremljen je z raznimi intuitivnimi vmesniki, ki omogočajo preprosto prebiranje informacij stanja napolnjenosti baterije in merilnika porabe električne energije.

Različne velikosti: Citroën ë-Jumpy se prilagaja vsem vašim potrebam in je na voljo v kar treh dolžinah (4,60 m, 4,95 m in 5,30 m) in dveh višinah (1,94 m in 1,90 m)

ë-Jumper

Največji brat v raznoliki družini dostavnikov Citroën zagotavlja popolno svobodo vožnje in transporta – ohranja močan, robusten in izboljšan slog termičnih različic Jumperja. V Sloveniji bo na voljo predvidoma v sredini letošnjega leta.

Njegove glavne značilnosti:

Najboljši v razredu: do 340 km kilometrov dosega.

Hitro polnjenje: do 80 % v 45 minutah.

Na voljo v 20 silhuetah: tako pokrije veliko večino potreb profesionalcev. Izbirate lahko med različicami: furgoni od L1H1 do L3H3, šasija s kabino L2S do L4, šasija z podaljšano kabino, šasija s kesonom.

Prostornina: uporabno prostornino od 8 do 17 m3.

Vstopite v svet Citroën Citroën je že več kot 100 let zvest in zanesljiv avtomobilski partner številnim zadovoljnim voznikom po vsem svetu – ker znajo in ker pozorno poslušajo potrebe in želje svojih zvestih kupcev. In prav na podlagi večletnih izkušenj in nenehnega vlaganja v razvoj in inovativne rešitve je svet Citroëna postal več kot le brezhibna vozna izkušnja. Ponuja namreč številne pametne rešitve, s katerimi je vsak njihov voznik vedno povezan s svojim avtomobilom. Razvili so tudi izredno učinkovito servisno mrežno, hitro asistenco s storitvami na daljavo. Citroënove obljube za brezskrbne vožnje z električnim vozilom: 8-letna garancija ali 160.000 km za pogonsko baterijo

Citroën Asistance: 24 ur na dan, 7 dni v tednu

center Ë-Expert: strokovna pomoč in svetovanje pri vzdrževanju vašega električnega vozila

storitve Ë-CARE: pogodbe o podaljšanem jamstvu in vzdrževanju za električna ali hibridna vozila

certificiran pogodbeni partner za najbolj ustrezno rešitev za montažo vaše polnilne postaje

nenehno posodabljanje programske opreme za najboljše vozne izkušnje

