BBC še enkrat podlegel pod pritiski, zato bo bolj previden pri koncertih

Še zmeraj odmeva nastop Boba Vylana na festivalu Glastonbury, potem ko je pevec dueta skandiral »smrt, smrt IDF«, kar se je nanašalo na nestrinjanje s početjem izraelskih obrambnih sil v Gazi. Čeprav je bila publika navdušena in je posnetek obkrožil svet, je izraelski lobi poskrbel, da je duet Bob Vylan kasneje ostal brez številnih koncertov, prav tako je BBC umaknil njun nastop na Glastonburyju iz svojega spletnega arhiva.

Še zmeraj odmeva nastop na festivalu Glastonbury. FOTO: Rockaway Park/Reuters

Pri BBC so še enkrat več popustili pod političnimi pritiski, saj so mnoge vplivne sile pritisnile na vodstvo, zakaj je bil posnetek nastopa Boba Vylana pred spletne verzije na voljo »kar« pet ur. Generalni direktorin predsednik BBC-jasta se že opravičila, pričakujejo tudi disciplinske ukrepe proti nekaterim vpletenim, pa čeprav tega nastopa nikoli niso predvajali prek televizijskega prenosa.

Pri BBC so hkrati napovedali, da bodo še bolj pozorni pri neposrednih prenosih koncertov, kar pomeni samo eno – cenzura kritičnih glasov. David Martin, vodja Koalicije predstavljenih umetnikov (FAC), britanskega združenja, ki zastopa glasbene umetnike, je BBC že pozval k ponovnemu razmisleku.

»Glasba v živo je za Združeno kraljestvo neverjetno pomembna. Zagotavlja zabavo in kulturni kapital. Obenem je tudi umetniška oblika in naši izvajalci bi morali imeti svobodo izzivati in provocirati,« je dejal za The Guardian, oglasila pa se je tudi Naomi Pohl, generalna sekretarka Sindikata glasbenikov: »Resnično si ne želimo, da bi BBC predvajal manj dogodkov v živo. Velika škoda je, da so vrgli temno senco na letošnje poročanje o Glastonburyju, saj je imel festival fantastične številke gledanosti.«