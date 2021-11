Dnevna soba na kolesih

Pred šestimi desetletji je Renault poslal na cesto prve primerke danes legendarnega modela renault 4. Obletnico so med drugim zaznamovali s sanjsko študijo suite 4, ki si jo je zamislil francoski oblikovalec Mathieu Lehanneur, šlo pa naj bi za preplet avtomobilskega in arhitekturnega sveta. Kot pravi avtor, je hotel ustvariti nekakšno hotelsko sobo na prostem.

Zadnji del karoserije in vrata na zadku je zamenjal steklenjak iz polikarbonata, na strehi so prozorne sončne celice, skozi katere prodira sončna svetloba, hkrati pa polnijo akumulator avtomobila, ki je predelan na povsem električni pogon. Katrci v Renaultovi zgodovini res pripada veliko poglavje. V treh desetletjih, od leta 1961 do 1992, so jih izdelali več kot 8 milijonov. Nastajale so tudi v novomeškem Revozu, več kot pol milijona so jih sestavili, menda tudi čisto zadnje.

Koncept renault suite °4 FOTO: Renault

Renault je sicer napovedal, da bo tako kot nekdanji renault 5 tudi model renault 4 oživil v električni izdaji. To bo del velikopoteznega načrta elektrifikacije, po katerem naj bi do leta 2025 na trg poslali deset novih električno gnanih modelov.