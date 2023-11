Dober hibrid z značko modrega ovala

V prispevku preberite:

Industrija nas je leta in leta oblegala z idejo downsizinga, pomanjševanja motorjev. Ford ni bil izjema, ti pogoni »litrske embalaže« so bili sicer poskočni, glede porabe pa predvsem dobri na laboratorijskih testih nekdanjega protokola, mnogo manj v realnosti. Ko vam tako v navezi z elektriko ponudi 2,5-litrski bencinski štirivaljnik, in to v času, ko naj bi se bližal konec termičnih motorjev, je to svojevrstno presenečenje. Škoda, da tega niso storili že veliko prej.