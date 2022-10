Dobro združuje različne svetove

V nadaljevanju preberite:

Še nekaj je takšnih avtomobilov, ki v popolnosti potešijo hrepenenje po vozniških užitkih, a so hkrati tudi precej uporabni in niso pretirano dragi. Takšen je gotovo cupra leon. Dokler je bilo še vse pod Seatovo blagovno znamko, se je model imenoval leon cupra, toda odkar gre pri Cupri za samostojnega proizvajalca, ga poimenujemo v obratnem vrstnem redu – cupra leon.

V osnovi gre za podobno zgodbo; to je kombilimuzina, ki ima vrhunske vozne lastnosti. Pri besedi cupra je vsem avtomobilskim ljubiteljem jasno, da gre za model, ki po vozniških užitkih odstopa od povprečja. Tovrstni avtomobili sicer že na pogled delujejo bolj divje in atraktivno, toda vsaj cupra leon nima kričečega videza, še posebno ne v tej beli barvi. Na prvi pogled se zdi, da gre predvsem za vsakodnevni avtomobil, toda z malce boljšim opazovanjem vseeno zunanjost razkrije marsikaj – če ne drugega, dve široki izpušni cevi in nekaj bakrenih okraskov.