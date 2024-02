Električna admiralska ladja

Volvo že kar nekaj časa napoveduje svojo električno »admiralsko ladjo« EX90, saj smo o njej pisali že konec leta 2022. Minilo je torej več kot leto, in kot kaže, je novinec zdaj pripravljen za proizvodnjo, ki bo potekala v ZDA in na Kitajskem. Prvi primerki naj bi bili kupcem v Sloveniji na voljo konec leta.

Tudi tokrat je šlo zgolj za statično predstavitev, tako da smo si novinca lahko le ogledali in se strinjali s predstavniki Volva, da gre za vrhunski izdelek, ki dosega 100-odstotno Volvovo kakovost in zaradi katerega se je splačalo počakati »nekaj mesecev«. EX90 je velik, dobrih pet metrov dolg, povsem električen športni terenec, ki ima vedno sedem sedežev in nesporno sodi v premijski razred. Ni pa novost le njegov električni pogon, pač pa med drugim še dva zmogljiva računalnika, Googlove storitve in številne varnostne izboljšave. Poleg petih radarjev, osmih kamer in šestnajstih ultrasoničnih tipal ima na sprednjem delu strehe vgrajen še lidar (angl. kratica za Light Detection And Ranging) oziroma laserski merilnik, s katerim tudi v temi prepoznava predmete oziroma ovire do razdalje 250 metrov pred vozilom. Z vso varnostno opremo je v resnici že pripravljen za avtonomno vožnjo tretje stopnje, kjer in ko bo ta dovoljena; na nekaj odsekih nemških avtocest je že.

Upravljala so večinoma digitalizirana, so pa ohranili manjši zaslon pred voznikom in vrtljiv upravljalni gumb na sredinski konzoli. FOTO: Volvo Cars

Baterijski sklop, nameščen v dnu vozila, ima zmogljivost 107 kWh, kar naj bi novincu omogočilo doseg do 600 kilometrov. Polnil se bo na različne načine, med drugim z veliko močjo do 250 kW, na voljo pa bo s tremi pogonskimi možnostmi: z enim elektromotorjem (205 kW/279 KM), z dvema elektromotorjema (300 kW/408 KM) in še v dvomotorni športni (performance) različici, ko bo imel voznik na voljo kar 380 kW (503 KM) največje moči in bo lahko pospešil z mesta do 100 km/h v manj kot petih sekundah; najvišja hitrost pa je, kot pri vseh električnih volvih, omejena na 180 km/h.

Lidar je nameščen na sprednjem delu strehe. FOTO: Gregor Pucelj

Vozniškoupravljavski sklop je podoben kot pri manjšem predhodniku EX30, se pravi, da je večina upravljal, z infozabavnimi vsebinami in nastavitvami vozila na čelu, skrita v osrednjem pokončnem zaslonu, so pa drugače kot pri EX30 vendarle ohranili manjši »inštrumentni« zaslon pred voznikom in dodali prosojni oziroma projicirni zaslon. Notranja oprema je dober primer, kako je mogoče z naravnimi in recikliranimi materiali ustvariti premijsko vzdušje.