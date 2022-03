Električna kia na evropskem vrhu

Vse se enkrat zgodi prvič, tudi v verjetno najpomembnejšem evropskem izboru za avtomobil leta. Prvič je namreč zmagal kak model korejske znamke, konkretno njihov najnovejši električni model kia EV6. Tesno zmago je odnesel pred renaultom meganom e-tech electric in Hyundaievim predstavnikom ioniqom 5. Vsi so popolnoma električni modeli, ti so z eno izjemo tudi povsem prevladovali v finalu.

Kia EV6 kot prvi model te korejske znamke, pripravljen na povsem novi, le električnemu pogonu namenjeni platformi, je dobil 279 točk in z majhno prednostjo zmagal pred renaultom meganom e-tech electric (265 točk) in hyundaiem ioniqom 5 (261 točk). Na izboru, ki je potekal že 59. zapored, je bila to prva zmaga kakega avtomobila te južnokorejske znamke. Frank Janssen, predsednik žirije za evropski avto leta, je ob razglasitvi zmagovalca dejal: »Lepo presenečenje je, da je kia EV6 prejemnik te nagrade.

Skrajni čas je bil, da sta znamka Kia in skupina nagrajeni, saj so trdo delali na tem avtomobilu. Kijin napredek je res osupljiv.« Med evropskimi novinarji, ki sodelujejo pri izboru, je že vrsto let tudi naš novinarski kolega Sebastjan Plevnjak, predstavnik oddaje Avtomobilno na RTVS.

V finale so se uvrstili še peugeot 308 (191 točk), škoda enyaq iV (185), ford mustang mach-e (150) in cupra born (144). Skoraj vsi našteti imajo izključno električni pogon, izjema je peugeot, ki skladno s pogonsko politiko krovne skupine Stellantis ponuja različne možnosti, pogon z motorjem na notranje zgorevanje, priključnohibridno izvedbo in kasneje tudi povsem električno izpeljanko.

Zmagovalca med sedmerico finalistov so te dni razglasili v Ženevi, kjer bi bila sicer pomembna mednarodna avtomobilska razstava, a je zaradi virusne krize že tretje leto zapored odpadla. V osnovnem izboru je sicer tokrat sodelovalo 39 modelov, kar polovica je bila povsem električnih.

Finaliste in končnega zmagovalca je izbiralo 59 novinarjev iz 22 evropskih držav. Odbor izbora zaradi napada na Ukrajino ni upošteval glasov novinarskih predstavnikov iz Rusije. V pojasnilu so zapisali, da ti niso izključeni iz žirije in da odločitev ni osebne narave, le da so njihovi glasovi suspendirani, dokler se konflikt ne reši, in da upajo, da se bo grozna vojna čim prej končala.