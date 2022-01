Električni novinci so redki, prihajajo počasi

V prispevku preberite:

Ko se je pred nekaj leti začelo več govoriti o električnih avtomobilih, ki naj bi v desetletju ali dveh marsikje postali prevladujoči, so se hkrati pojavila nova imena, ki so hotela vstopiti v avtomobilski svet. Tu ne mislimo na Teslo, ki deluje že dlje časa, temveč na novince, ki so si morda želeli ponoviti njen uspeh. Ta seveda ni bil hiter in tudi marsikateri poskus se je izjalovil. Če smo omenili Teslo, začnimo v Ameriki, kjer se poskuša uveljaviti več zagonskih podjetij, nekatera z več, druga z manj uspeha. Verjetno najbolj neposreden tekmec Tesle je podjetje Lucid, ki ga vodi nekdanji Teslov tehnični direktor Peter Rawlinson. Ustanovljeno je bilo leta 2007, že pred petimi leti pa so govorili, da imajo prestižno in zelo zmogljivo električno limuzino že bolj ali manj pripravljeno, a je do proizvodnje nato preteklo še kar nekaj vode. Končno se je začela lani, letos naj bi v tovarni v Arizoni izdelali 20 tisoč vozil in menda rezervacije sprejemajo že tudi v največjih zahodnoevropskih državah. Prvi model lucid air bodo sicer najprej prodajali v najbolj zmogljivi izvedbi z velikim dosegom in baterijo (118 kWh), kar bo tudi hudo drago, cena kasnejših ugodnejših izpeljank naj bi se vsaj v ZDA spustila do 80 tisoč dolarjev.

V ZDA se zaganjata tudi družbi Rivian in Fisker, v Nemčiji E.Go in Sono Motors, v Veliki Britaniji Bollinger. Pred časom je tovrstne načrte opustil Dyson, kot kaže, pa je še pred začetkom proizvodnje omagal tudi švedski Uniti. Posebej zanimiv je turški projekt s kratico TOGG, ki govori o petih modelih in veliki bodoči prodaji. Seveda so aktivne tudi azijske družbe, v Evropi se je začel poskušati Nio, na vstop se celo s tukajšnjo proizvodno pripravlja vietnamski Vinfast.