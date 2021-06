Elektrika osvaja kolesa hitreje kot avtomobile

V prispevku preberite:

Elektrika je pojem, ki je v mobilnosti vedno bolj prisoten. Področje, na katerem je elektrifikacija naredila največje korake, pa je vsaj do tega trenutka kolesarstvo. Delež električnih koles oziroma koles, ki jim pomaga električni pogon, je v Evropi in pri nas precej večji kot delež električnih avtomobilov. Po nekaterih ocenah jih je bilo lani v Sloveniji prodanih 10 tisoč, letos pa utegnejo doseči že 30-odstotni delež. Ponekod v Evropi so te številke še višje.

​Kaj je razlog za njihov uspeh? Imajo tudi kake slabosti?