Elektrika v kolesa prodira hitreje kot v avtomobile

Elektrika naša transportna sredstva v zadnjih letih objema vse bolj, a na različne načine. Medtem ko je tudi na teh straneh največ besed o električnih avtomobilih, pa njihova uveljavitev niti približno ni tako hitra in močna, kot se to dogaja pri kolesih, kjer smo priča skoraj tihi električni revoluciji.

Električna kolesa so zadnja leta res doživela velik razcvet. Po podatkih Financial Timesa so lani na starem kontinentu z njimi ustvarili že 12 milijard evrov prometa, česar si še pred slabim desetletjem ni bilo mogoče zamisliti. V Sloveniji se marsikdaj radi primerjamo z Nemčijo, ta je ne nazadnje verjetno najmočnejše res veliko gospodarstvo, s katerim pogosto sodelujemo. Poglejmo torej v tem pogledu, kakšno je stanje pri njih.

Najprej velja splošna ugotovitev, da so tam tako električna kolesa kot električni avtomobili uveljavljeni bolj kot pri nas. V Nemčiji je bilo po podatkih njihovega panožnega kolesarskega združenja (Zweirad Industrie Verband) v letu 2021 skupaj prodanih 4,7 milijona koles, to je bila sicer nekoliko manjša številka kot v doslej rekordnem koronskem letu 2020 (5,04 milijona), znotraj te skupne številke so se pač krepila električna kolesa, dosegla so rekordno količino – dva milijona –, njihov tržni delež se je z 39 okrepil na 43 odstotkov. Še pred petimi leti so jih na leto prodali 600 tisoč, tržni delež je bil takrat pri 15 odstotkih. Po nekaterih virih ima zdaj že vsak šesti Nemec električno kolo.

Kakšen pa je delež električnih avtomobilov? Kje je v tem pogledu Slovenija?