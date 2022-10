Enajstič bolj umirjeno

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Za Hondo je civic verjetno eden najbolj legendarnih modelov, skoraj tako kot za Toyoto corolla ali za Volkswagen golf. Prodajali so ga marsikje, prav tako so ga izdelovali na različnih lokacijah. Zdaj civic vozi v že enajsti izvedbi, Evropa ga je dobila kasneje kot denimo ZDA, a je le tu, tudi v Sloveniji.

Za Hondo lahko rečemo, da se zunanja podoba njihovih modelov iz generacije v generacijo pogosto spreminja res radikalno. Dosedanji civic je bil na primer oblikovan popolnoma drugače kot deveta generacija, veliko bolj ostro. Pri tokratni, enajsti izvedbi so prejšnji oblikovalski ton malce umirili. Honda civic je še naprej kombilimuzina s petimi vrati, čeprav od strani zdaj deluje skoraj malce limuzinsko, precej usločeno. S 455 centimetri je za odtenek daljša, tudi medosna razdalja se je povečala za nekaj centimetrov. To je za te mere kar prostoren avtomobil, tako spredaj kot zadaj in v prtljažniku, ki ima v osnovi 410 litrov, a je za sedeži malce stopnice. Je povečljiv, žal pa v civicu že od prejšnje generacije ni tako imenovanih magic seats, ki so na primer v manjšem jazzu.

Notranjost je dobrodošla kombinacija prevladujoče klasike in nekaj digitalnosti. FOTO: Gašper Boncelj

Za volanom so stvari v slogu novejših hond, na srečo je še naprej veliko dovolj oprijemljivih gumbov in stikal. Ubranili so se skušnjave pretirane digitalizacije. Vmesni pas, oblikovan kot satovje, se zdi malce pretiran, ujemal naj bi se s slogom maske vozila.

Civic velja najmanj 33 tisoč evrov. FOTO: Gašper Boncelj

Civic ima poslej le še en pogon, to je hibridni sklop, ki združuje dvolitrski bencinski štirivaljni motor in dva elektromotorja. Za prenos na sprednji kolesi skrbi uglajen brezstopenjski samodejni menjalnik. Uradni podatki govorijo o povprečni porabi 4,7 litra, kar bo treba še preveriti v daljši praksi. Tako kot tudi zatrjevano še boljše vozne lastnosti in večje udobje.

Civic ima dopolnjeno zbirko varnostnih asistenčnih sistemov, marsikateri je že v standardni opremi. Kar se zdi nujno, glede na to, da avtomobil pač ni poceni. Najmanj 33 tisočakov je treba odšteti zanj, kar je opazno več od predhodnika, tudi ob upoštevanju boljše opremljenosti. Cena gre do 39 tisoč evrov, vse skupaj pa je dva tisočaka ceneje, če se stranka odloči za hišno financiranje. Letos naj bi bilo sicer kupcev pri nas 40, prihodnje leto pa 300.

Novi civic deluje bolj umirjeno. FOTO: Gašper Boncelj

Tako kot v vseh generacijah bo tudi novi civic (prihodnje leto) dobil še legendarno športno izvedbo type R. Tam bo v glavni vlogi bencinski zvok, ne bo nobene umirjenosti. Civica zdaj za Evropo izdelujejo na Japonskem. O kaki drugi karoserijski izvedenki, kot so jo že kdaj imeli, pa ne govorijo.