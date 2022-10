Enostavni najem kot začetek

Slovenija se je vpisala na seznam držav, kjer skupina Stellantis ponuja vsaj eno od storitev širše platforme free2move. Francosko zagonsko podjetje je pred leti kupil takratni PSA, po šestih letih, zdaj v Stellantisu, ima po vsem svetu 1,2 milijona uporabnikov, ki lahko izbirajo med 500 tisoč vozili, 120 jih je na voljo v Sloveniji.

Free2move je globalna blagovna znamka za mobilnost, ki zasebnim in poslovnim uporabnikom ponuja širok ekosistem mobilnosti. Mobilna aplikacija in spletna platforma free2move omogočata z enega mesta dostop do storitev najema vozil, souporabe vozil, storitev prevoza, vozil na zahtevo, rezervacije parkirnih prostorov, upravljanja električnih polnilnih postaj, upravljanja in souporabe voznega parka za poslovne namene ter svetovanja na področju električne mobilnosti.

Pri nas je trenutno na voljo le kratkoročni najem (rent-a-car) za en dan do največ enega meseca. Free2move omogoča enostaven dostop do vozila, saj so prek mobilne aplikacije ali spletne platforme storitve na voljo 24 ur na dan, sedem dni v tednu in so popolnoma digitalne. A to ne pomeni, da sta tudi prevzem in vrnitev vozila možna 24 ur na dan, časovno sta omejena na delovni čas posameznih agentskih mest, trenutno jih je po Sloveniji 14. Pri njih je avtomobil mogoče najeti tudi na klasičen način, pri pultu.

Posebnost slovenskega sistema je vključenost vozil iz celotnega portfelja, ki ga pokriva skupina Emil Frey, poleg Stellantisovih znamk (Alfa Romeo, Abarth, Citroën, DS, Fiat, Jeep in Peugeot) sem sodijo še Honda, Mercedes-Benz, Mitsubishi in Smart. Do konca prihodnjega leta naj bi bilo v voznem parku več kot 500 vozil na vsaj 50 agentskih mestih po Sloveniji. Osebnim vozilom naj bi sčasoma dodali tudi kombinirana, pri čemer kot prednost omenjajo neposreden dostop do vozil. V sistemu naj bi sicer bila samo vozila, mlajša od dveh let.

Ureditev najema z aplikacijo naj bi bila hitra. FOTO: Žiga Intihar

Pri skupini Emil Frey so novo storitev označili za svet nove mobilnosti, predstavljajo jo kot mladostno in inovativno in da z njo sledijo sodobnim smernicam. Njihov cilj je postati vodilni ponudnik novodobne mobilnosti pri nas, slogan pa je Izberi, vozi, prihrani. Uporaba storitve je preprosta, rezervacija ne bi smela vzeti več kot nekaj minut, potrebni so le osebni podatki in številka kreditne kartice. Odbitna franšiza (delež, ki ga uporabnik plača v primeru nesreče) je v osnovi 700 evrov, a je mogoče doplačati za znižanje na 300 evrov ali popolno ukinitev. Med rezervacijo je mogoče dodati še nekatere druge elemente, do trije vozniki so vključeni v osnovno ceno, ki je trenutno za promocijskih 25 odstotkov nižja pri daljših najemih.

Nekatere druge storitve, ki jih omogoča Free2move, naj bi k nam prišle kasneje, toda vprašanje je, ali kdaj prav vse. Vsekakor pa lahko slovenski uporabniki posamezne storitve z isto aplikacijo uporabljajo drugod po svetu, kjer so na voljo.