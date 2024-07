Iskanje svetega grala se nadaljuje

V prispevku preberite:

Novice s področja električnih avtomobilov zadnjega pol leta niso bile ravno bleščeče. Rast prodaje se je v Evropi ustavila, v težavah so tudi nekateri veliki baterijski evropski projekti, kot je Northvolt. Avtomobilski proizvajalci vendarle vztrajajo, da so električni avtomobili nujna prihodnost, tako menijo tudi pri Volkswagnu. Iz največjega evropskega koncerna je namreč pred časom prišla optimistična napoved o tesnejšem sodelovanju z ameriškim zagonskim podjetjem Quantum Scape.Volkswagen si je po lastnih trditvah zagotovil proizvodnjo zmogljivejših litij-ionskih baterij s trdnim elektrolitom, in sicer s pomočjo ameriške zagonske družbe Quantum Scape. Z njo je sodeloval že doslej in bil njihov manjšinski delničar, po novem pa bo pridobil licenco za množično proizvodnjo te tehnike v okviru svoje baterijske enote PowerCo.

Za kaj gre pri trdnem elektrolitu?