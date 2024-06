Iz Kitajske v barvi sivke

V prispevku preberite:

Slovenski trg počasi, a vztrajno, osvajajo kitajske avtomobilske znamke, med njimi Geely, ki je tudi lastnik premijske švedske znamke Volvo Cars. Njihov model coolray je na naš trg vstopil kot drugi, kmalu za večjim bratom atlasom pro, o katerem smo na naših straneh že pisali. Tokrat pa smo sedli za volan manjšega modela coolray z opremo flagship+. Plus v tem primeru pomeni zgolj serijsko lakiranje v barvi sivke in drugačno obliko platišč ter 1500 evrov višjo ceno.

Barva sivke, ki spreminja svoje tone odvisno od svetlobe, je brez dvoma glavna atrakcija tega mestnega terenca kompaktnejših dimenzij – v dolžino meri 4380 milimetrov –, ki je privabila številne poglede mimoidočih. Štiri izpušne cevi, zadnji difuzor in spojler ter v rdečo barvo odete zavorne čeljusti nakazujejo njegovo športno dušo. Njegov 1,5-litrski turbobencinski štirivaljnik razvije najvišjo moč 128 kW in največji navor 290 Nm, kar po tovarniških podatkih zadošča za najvišjo hitrost 200 km/h. Med vožnjo smo občasno imeli občutek, da motor in sedemstopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama nista v najboljši harmoniji. Tudi vožnja ni najbolj gospodarna za današnje čase – med testom je potovalni računalnik izmeril povprečno porabo okoli 7,5 litra neosvinčenega bencina na 100 km. Predvsem med vožnjo v mestu je požrešen.