Katera Yamahina devetka je pravšnja

»Kateri Yamahin tracer 9 naj izberem,« je vprašanje, ki ga člani motoredakcije občasno dobimo od znancev. Ker smo prepričani, da se s tem vprašanjem srečuje še kdo od vas, naših bralcev, bomo v nadaljevanju z vami delili naše praktične izkušnje o vseh treh izvedenkah modela tracer 9.

Vsem trem »tracerkam« je brez dvoma skupno srce – dobro znani 890-kubični bencinski trivaljnik CP3, ki razvije največji navor 93 Nm pri 7000 vrtljajih na minuto in največjo moč 87,5 kW (119 KM) pri 10.000 vrtljajih na minuto. Skupni so jim tudi okvir, mere in nekatere oblikovne poteze. Svetila v led tehniki so prav tako skupna vsem trem. Po drugi strani pa je med njimi nekaj razlik, predvsem v dodatni opremi in elektronskih asistenčnih sistemih.