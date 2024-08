Kitajska: naslednja faza je odpiranje tovarn v Evropi

V prispevku preberite:

Članice Evropske unije bodo oktobra glasovale o tem, ali bodo carine, ki jih je evropska komisija začasno naložila proizvajalcem električnih avtomobilov, izdelanih na Kitajskem, veljale tudi v prihodnje. Čeprav nekatere države, ki imajo s Kitajci najmočnejše povezave na področju avtomobilske industrije, s carinami niso zadovoljne, naj bi jih večina podprla. Kitajci, ki so se včeraj zaradi carin pritožili na Svetovno trgovinsko organizacijo, že pripravljajo naslednji korak, to je proizvodnja v Evropi, EU pa vnaprej opozarja, da bo to morala biti prava proizvodnja, ne le sestavljanje posameznih delov, pripeljanih od drugod.