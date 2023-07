Klasično gnani družinski avtomobili so redki, a se še najdejo

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Čeprav bi proizvajalci to radi, se vsakdo, ki potrebuje prostoren avtomobil, pač ne želi odločiti za nakup električnega modela. Bodisi ker stane celo premoženje bodisi ker za kaj takega nima ustreznih polnilnih možnosti. Po drugi strani klasično gnanih prostornih avtomobilov ni več prav veliko, a ne moremo reči, da jih ni, kakšen eno- ali velikoprostorec se pač še vedno najde. Tudi ti večinoma niso več prav poceni. Poglejmo ponudbo, ki ima zelo zanimivo strukturo.

Enoprostorci so bili pred dvema desetletjema modni, želeni, ponudba pa zelo velika v vseh velikostnih razredih. Potem so jih začeli izpodrivati športni terenci, čeprav v primerljivih dolžinah predvsem v prtljažniku manj prostorni, a z večjimi kolesi in visokim sedenjem mnogim bolj všečni, pa tudi dražji, donosnejši in zato za trgovce zanimivejši.

Enoprostorce, ki se nam v tej redakciji zdijo z vidika družinskih potreb še kako zanimivi, je treba zdaj iskati skoraj z lučjo. V zadnjih letih je na trg prišla ena redkih novosti, dacia jogger: 4,5 metra dolg model, navzven všečno oblikovan, na znotraj boljši kot nekoč njegov prednik lodgy, a vseeno bolj špartanski. Vozne lastnosti so korektne, je pa pogon kar glasen. Največ ga prodajo v bencinski izvedbi (na voljo je še plinska) in s petimi sedeži (za dodatno tretjo vrsto se kupci odločajo redko), kjer je prtljažnik res velik. Model bo dobil jeseni pri nas še samopolnilni hibridni pogon, kakršnega poznamo iz clia. Jogger, ki za zdaj stane od 18.000 do 25.000 evrov (hibrid bo pričakovano dražji), je imel letos v pol leta skoraj dvesto kupcev, vidimo jih tudi kot taksije.

Touranovih dvajset let

Volkswagen ima v ponudbi zelo podobno velikega VW tourana, ki je s prenovami na trgu že dve desetletji. V preteklih dveh letih so zaradi pomanjkanja sestavnih delov nastale težave pri dobavi, zdaj jih je nekaj na zalogi, sicer je nanj odvisno od kombinacije opreme in motorja treba čakati približno pet mesecev. Pogon je lahko bencinski ali dizelski, cene se začnejo pri 31.000 evrih. Ne prodajo jih več toliko kot nekoč, a letos so jih vseeno spoštljivih 150. Sicer pa to, da takšni avtomobili ljudem niso več zanimivi, po svoje zanika podatek, da je v Sloveniji registriranih 17.000 touranov. Še kaki tekmeci? Renault pripravlja novega scenica, ki pa ne bo več enoprostorec, ampak bolj SUV. Ima pa Peugeot še v ponudbi model 5008, ki je precej enoprostorski, pa čeprav ga ne imenujejo tako. Na voljo je z dizelskim in bencinskim pogonom, s cenami od 31 tisoč evrov naprej.

VW touran je na trgu 20 let, še vedno pa prepriča z dobrim in prilagodljivim notranjim prostorom. FOTO: Volkswagen

Nemška premijska proizvajalca BMW in Mercedes jih, čeprav sta nekoč k enoprostorcem pristopila zadnja, še imata v ponudbi. Nista tako prostorna kot prej omenjena modela, vseeno pa sta blizu pridevnika družinski: BMW sliši na ime serija 2 active tourer (ni več podaljšane izvedbe gran tourer), z različnim pogoni, po ceni od 33.000 evrov dalje; Mercedes ima razred B, ki je bil pred kratkim nekoliko prenovljen, dizelski ali bencinski, v akciji od 35.000 evrov dalje. Oba sta za slovenska zastopnika količinsko pomembna modela.

Ford je bil nekoč kralj enoprostorcev, v nekem obdobju so jih imeli pet, v vseh mogočih velikostnih razredih. Zdaj bodo kmalu povsem brez tovrstnih modelov, se pa še dobijo primerki nekdanjega evropskega avtomobila leta – večjega in prostornega enoprostorca forda S-max, ki se je na našem nedavnem testu dobro izkazal, in to s samopolnilnim hibridnim pogonom. A ta ni poceni, stane najmanj 40.000 evrov. Prav tako se še najde nekoliko daljši in za nekaj tisočakov dražji, a prav tako hibridno gnani ford galaxy.

Ford S-max je prostorni hibridni enoprostorec, a ne bo več dolgo na trgu. FOTO: Blaž Kondža

Stellantis drugače kot partner Toyota

Avtomobile, ki so na zgornji meji enoprostorcev (skoraj že kombiji), so pred časom pripravili za različne znamke skupine Stellantis in Toyoto. Stellantis od lani vsaj za naš trg vodi politiko, da so ti modeli v osebnih izvedbi (peugeot traveller, opel zafira plus, citroën spacetourer) samo še električni, Toyotin karoserijsko identični model toyota proace verso pa je še dosegljiv tudi z dvolitrskim dizelskim pogonom in za ceno 40.000 evrov.

Citröenov berlingo je s klasičnim pogonom mogoče kupiti le v napol gospodarski izvedbi N1. FOTO: Blaž Kondža

Podobno sodelujejo na področju velikoprostorcev, nekoliko cenejših in manjših avtomobilov, ki imajo zadaj par drsnih vrat, dokaj prostorno bolj ali manj prilagodljivo zadnjo klop ter glede na zunanje mere velik prtljažnik. Velikoprostorec, ki je v desetletjih v Sloveniji najbolj zaznamoval slovenski trg, je citroën berlingo, na naših cestah jih vozi skoraj 15.000. Vendar je pri nas poleg električnega pogona (majhen doseg, visoka cena) z nekoč priljubljenim in večinoma dizelskim motorjem zdaj mogoč le v pol osebni, pol gospodarski izvedbi (N1) z različnimi omejitvami (ni podiranja zadnje klope, fiksna pregradna mreža). To velja tudi za peugeot rifter in opel combo. Je pa zato tehnično sorodna toyota proace city verso na voljo z bencinskim in dizelskim motorjem ter po ceni od 25.000 do 36.000 evrov.

Osebni kangoo se vrača

Nekoč je bil v tem delu trga glavni tekmec berlinga renault kangoo, ki je bil pred dvema letoma povsem nov, a so ga pri nas uvedli le v dostavni izvedbi. Novi zastopnik to politiko spreminja in bo kangooja od jeseni ponujal tudi v osebni različici (dizel, bencin, od 26.000 evrov dalje), tako kot to že nekaj časa velja za njegovega precej manj znanega bratranca nissan townstar, ki z le 1,3-litrskim bencincem stane 27.000 evrov.

Renault bo prodajal tudi osebnega kangooja. FOTO: Renault

Obstaja še en model, ki jima je podoben, pravzaprav gre za par z Mercedesovo znamko: mercedes citan in nekoliko prestižnejši mercedes razred T. Podobno velja za tehnični dvojec volkswagen caddy in ford tourneo connect, ki je še zelo nov, z bencinsko ali dizelsko možnostjo in po ceni od nekoliko več kot 30.000 evrov dalje. Nekaj jih imajo na zalogi, če pa kdo želi kakšno drugo kombinacijo pogona in opreme, je čakalna doba kar velika, približno pol leta.