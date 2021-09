Kliči M za dirkališče

V nadaljevanju preberite:

Zgodba M, kar je okrajšava za nemško besedo Motorsport, se je začela pisati leta 1972, ko je BMW ustanovil hčerinsko podjetje BMW Motorsport, predhodnika današnjega podjetja BMW M. Njihov prvi izdelek, namenjen širši javnosti, je bil šest let kasneje BMW M1. Njegova dirkaška oblika pa je bila daleč od družinske uporabnosti, zato so leto kasneje predstavili še BMW M535i, zmogljivo športno limuzino, izdelano na osnovi serije 5. Tako je M postal tudi uporaben vsakdanji avtomobil. Danes šteje družina pravih M-avtomobilov devet članov in med njimi je tudi tokratni M3, ki je zelo poseben in redek član družine serije 3. Že na začetku povejmo, da so njegove zgornje zmogljivosti nekaj, kar je smiselno izkusiti le zunaj rednega prometa – na dirkališču.