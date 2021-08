Ko je na počitnicah največji strošek najem avtomobila

V nadaljevanju preberite:

Povečano povpraševanje ni koristno, če ni dovolj ponudbe, da bi potešila vse želje kupcev. Prav to se je letos poleti zgodilo na trgu avtomobilov za najem (rent a car), zato so cene zrasle v nebo, pri čemer bolj ali manj isti vzorec opažajo po vsem svetu.



Kdor je letos poleti hotel najeti avtomobil in ima s tem že izkušnje iz prejšnjih let, je takoj opazil, da ponudniki za isto storitev zaračunavajo bistveno več. To se je julija in avgusta dogajalo v Sloveniji, še hujše skrajnosti pa so imeli v turističnih krajih, denimo v Španiji, Italiji in Grčiji, zlasti na otokih.



Če se je še marca cena za najem manjšega avtomobila gibala okoli 40 evrov na dan, je poleti dnevna cena celo krepko čez 100 evrov. So tudi primeri, da so ponudniki v Španiji za enodnevni najem zaračunali od 130 do 175 evrov, avgusta pred dvema letoma pa so v istem kraju in v istem terminu hoteli od 30 do 50 evrov na dan.