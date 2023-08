Kombi, v katerem se počutiš kot v osebnem avtomobilu

V avtomobilskih salonih je vse manj avtomobilov, ki bi omogočali prevoz večjega števila ljudi in jih voznik hkrati mirne duše lahko uporablja tudi samostojno za vsakodnevne opravke. Med redkimi izjemami je mercedes-benz razreda V.

Avtomobilski trg se že več let usmerja v športne terence, toda pogled na ceste in pogovor z vozniki razkrijeta, da imajo še kako radi tako enoprostorce kot karavane, ki so izredno koristni za večje družine. Še posebno enoprostorci so ogrožena avtomobilska vrsta, zato je treba iskati alternative.

ℹ Mercedes-benz V 300d 4matic avantgarde Zastopnik: Star Import, Ljubljana Cena: 72.729 evrov (testni model 105.272 evrov) Euro NCAP (2014): ***** Izpust CO 2 : 217 g/km

Do potniškega prostora vodijo samodejna drsna vrata. Foto Aljaž Vrabec

Če potrebujete avtomobil za več kot pet oseb, potem je jasno, da se morate ozirati predvsem po kombijih, toda to še ne pomeni, da se morate odreči tudi vozniškim občutkom, ki jih imate v klasičnih avtomobilih. Zelo dober primer je ravno mercedes-benz razreda V. Navzven resda ne more skriti, da je potniški kombi, toda za volanom se voznik počuti kot v osebnem avtomobilu. Verjetno je ravno to vzrok, da imajo prav ta kombi številne vlade in hoteli za prevoz večjega števila ljudi.

Prostora zadaj je vsekakor dovolj – skupno za kar 1030 litrov. Foto Aljaž Vrabec

Podatki na papirju razkrivajo, da gre za 514 centimetrov dolg avtomobil, širok je 193 centimetrov in visok 188 centimetrov. Nikakor ne malo, toda Mercedesov kombi razreda V se vseeno pelje brez vsakega nadležnega nagibanja ali poskakovanja. Voznik ima ves čas občutek, da povsem nadzoruje vožnjo, prav tako so vsi senzorji in kamere (360-stopinjski pogled) dovolj ustrezna pomoč za parkiranje v tesnejše prostore ali za obračanje, kjer gre bolj na tesno. Vsekakor je vozniška uporabniška izkušnja primerljiva z osebnim avtomobilom.

V drugi vrsti sta dva sedeža, v zadnji trije. Foto Aljaž Vrabec

Skupno je v testnem primerku prostora za sedem ljudi. Poleg voznika in sovoznika sta v drugi vrsti še dva sedeža in v tretji vrsti trije. Precej poti smo opravili s polno zapolnitvijo, prevozili pa smo približno 800 kilometrov v več dneh. Vsi potniki so zagotavljali, da se počutijo udobno in z dovolj ledvene opore, zato nobenega ni nagibalo levo in desno. Nekatere vožnje so bile precej dolge, tudi po več ur, toda nobeden se ni pritoževal, da bi ga špikalo v hrbtu. Tudi nobeden ni tarnal nad kakšno slabostjo. Še več, marsikdo je med vožnjo zaspal, kar je najlepši dokaz, kako brezskrbno so se počutili.

V notranjosti so vrhunski materiali, toda modeli mercedes-benza imajo že precej sodobnejšo armaturno ploščo.

Potniki niso opazili nobenih razlik v udobnosti med drugo ali tretjo vrsto, čeprav je jasno, da je najmanj udobno sedel sredinski potnik v tretji vrsti, saj je bil nameščen med dva druga. V obeh vrstah so imeli tudi dovolj prostora za noge, prav tako se nobeden ni z glavo dotikal stropa.

Do potniškega prostora vodijo avtomatska drsna vrata na obeh straneh, do tretje vrste pa je nato treba pomakniti še naslonjalo sedeža v drugi vrsti. To ni noben problem in z lahkoto opravijo tudi otroci. Več je opraviti, če želite spremeniti sedežno razporeditev ali iz kombija odstraniti kakšen sedež. V tem primeru je priporočljivo, da se dela lotita dve močni osebi.

Gre za 514 centimetrov dolg avtomobil, širok je 193 centimetrov in visok 188 centimetrov. Foto Aljaž Vrabec

Prtljažnik je precej zajeten, toda bolj zaradi višine kot dolžine ali globine. Prtljago je tako treba zlagati v višino, zato skrbno preučite, kateri kovčki bodo spodaj in kateri bolj proti vrhu, prostora pa je vsekakor dovolj – skupno za kar 1030 litrov.

Kot voznik sem pogrešal predvsem večji odlagalni prostor ali mizico med sedežema spredaj, enako velja za potnika v drugi vrsti, a je tudi res, da je ta možnost na voljo med dodatno opremo. Med drugim si lahko omislite še manjši hladilnik.

Vsi potniki so zagotavljali, da se počutijo udobno. Foto Aljaž Vrabec

Sedem potnikov je sicer naokoli poganjal dvolitrski dizelski agregat z 236 konjskimi močmi (174 kW). Za udobnost dobro skrbi tudi devetstopenjski samodejni menjalnik. Poraba se je gibala malce čez devet litrov na sto prevoženih kilometrov, kar je povsem spodoben podatek. Še dodatna prednost je, da je to eden redkih kombijev s štirikolesnim pogonom, a vse to ni poceni. Testni primerek stane dobrih sto tisoč evrov.