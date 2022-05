Korejka futurističnih potez

V prispevku preberite:

Oznaka GT-line pri novem sportageu pomeni vrhunec opreme, bolj dinamično zunanjost in novo črno streho, ki je rezervirana za najvišjo raven opreme. Raznolika dodatna oprema za več udobja in številni sodobni asistenčni sistemi so naredili naše druženje z novinko še prijetnejše, a tudi dražje – po odštetem popustu bi za testnega sportagea odšteli 35.199 evrov. Seveda ob pogledu na novo generacijo Kijinega športnega terenca ne moremo mimo ugotovitve, da je prejšnja generacija sportagea ob njej videti milo rečeno zastarelo.