Legendarna Honda CR-V: umetnost popolnosti

Hondin družinski terenec je skozi leta postal sinonim za udobje in zanesljivost – vse to v popolni harmoniji z napredkom in tehnologijo, ki zagotavljata varno in zanesljivo vožnjo. Ne glede na cilje in zahteve sodobnega voznika. Honda CR-V e:HEV podaja pravi odgovor na mobilnost, ki je skladna s sodobnimi trendi. V najnovejši izdaji se je na trg zapeljala kot hibrid ali priključni hibrid.

Trideset let zvestobe, trideset let evolucije

Honda CR-V e:HEV je namenjena kupcem, ki od svojega avtomobila pričakujejo več. V šesti generaciji ostaja zvesta svoji izhodiščni filozofiji – postati najboljši sopotniki vseh, ki cenijo dovršenost brez odvečnih kompromisov. Ostaja povezana s svojimi koreninami – zanesljiva, prefinjena, prostorna in vsestranska. Je premišljen odgovor na vprašanje, kako združiti eleganco, praktičnost in brezmejno uporabnost. Tudi z odločno skrbjo za okolje. Honda je svoj najbolj legendarni družinski SUV zapakirala le v hibridni pogon in se tako usmerila v prihodnost, ki temelji na izkušnjah in znanju, ki na področju hibridne tehnologije trajajo že 25 let.

Honda CR-V e:HEV izstopa še po eni plati: čeprav spada v premijski razred, že v osnovni različici ponuja bogato opremo – razmerje med kakovostjo in ceno je odlično. In to je še dodaten razlog, zakaj ima CR-V že od prve generacije tako zveste in zadovoljne voznike.

Čeprav velja za družinski SUV, je Honda CR-V izjemno priljubljena tudi med tistimi vozniki, ki iščejo vsestranskost in brezkompromisno udobje v najrazličnejših voznih scenarijih. FOTO: Honda

HONDA CR-V PONUJA VEČ V VSEH DIMENZIHAJ Že v prvi stopnji opreme Elegance TECH vrhunsko opremo: 4 načini vožnje

čelne, bočne, sredinske, kolenske zračne blazine in stranki zračni zavesi

Honda Sensing (najnovejši in najnaprednejši sistemi za aktivno varnost)

pametni ključ

usnjeno oblazinjenje

ambientalna osvetlitev

ogrevani prednji sedeži in volan

parkirni senzorji spredaj in zadaj ter kamera za vzvratno vožnjo

avdiozaslon na dotik

povezljivost Apple Car PlayTM in Adnorid Auto TM

panoramska streha z električnim odpiranjem

LED-žarometi

LED-smerniki spredaj

brezplačna včlanitev v program ugodnosti

ob rednem servisiranju 1x letno brezplačni preventivni pregled

po preteku garancije – brezplačno jamstvo zvestobe …

Vas je zamikalo, da bi sedli za volan legendarne Honde CR-V? Preizkusite jo na brezplačni testni vožnji in jo domov odpeljite z 2000 EUR prihranka.

Prepustite se zapeljati novemu CR-V in se vedno znova zaljubite vanj – to, kar vam je poznano, se je razvilo v nekaj prefinjenega: širše, višje, daljše in drznejše. FOTO: Honda

Eleganca in brezhibno udobje na vsaki vožnji

Čeprav velja za družinski SUV, je Honda CR-V izjemno priljubljena tudi med tistimi vozniki, ki iščejo vsestranskost in brezkompromisno udobje v najrazličnejših voznih scenarijih.

Agilna v mestnih vožnjah, dinamična, zanesljiva in osredotočena na avtocesti, atletsko eksplozivna na bolj zahtevnih cestah, predvsem pa varna, sodobna in spoštljiva do okolja. Z resnično učinkovitim hibridnim pogonom ponuja preprosto vožnjo in zelo dober doseg tudi zgolj na elektriko. Ker je na voljo tudi v priključni različici, je idealna za vse tiste, ki želijo svoje vožnje na elektriko izkoristiti najbolj optimalno.

Več elektrike s priključnim hibridom Novi priključni hibrid CR-V e:PHEV združuje prednosti električne vožnje in prilagodljivost hibridnega pogona. Z dosegom do 79 km (WLTP) na izključno električni pogon zagotavlja tiho, udobno in okolju prijazno vožnjo brez emisij. Brez skrbi, da bi vam zmanjkalo baterije, saj bo avtomobil vozil brezhibno na hibridni način, kar pripomore še k dodatni brezskrbnosti na daljših poteh. Polnjenje je hitro in enostavno – s 6,8 kW polnilnikom traja le 2,5 ure. Poleg tega lahko vnaprej načrtujete čas polnjenja in nastavite klimatizacijo, da vas v vozilu vedno pričaka idealna temperatura.

Na voljo je v dvo- ali štirikolesnem pogonu – odvisno od vaših pričakovanj in sloga vožnje. Dvokolesni pogon je idealen za mestno vožnjo, medtem ko štirikolesni pogon zagotavlja boljši oprijem in stabilnost na zahtevnejših terenih. Ne glede na izbiro pogona je CR-V e:HEV sinonim za dinamično in udobno vožnjo.

Kako vsestranska je nova Honda CR-V e:PHEV, dokazujejo tudi štirje različni načini vožnje: Sport, Normal, Econ in Snow, ki samodejno spremenijo nastavitev vozila, da zagotovijo optimalno zmogljivost, oprijem in učinkovitost, potrebne za razmere na cesti. CR-V e:PHEV vključuje tudi način vleke za pomoč pri upravljanju polnjenja pri vleki prikolice do 1500 kg.

FOTO: Honda

Več prostora za še več pustolovščin

Čeprav je CR-V tako zvesta svojim predhodnikom, v novi različici vendarle prihaja z odločnimi spremembami: je nekoliko večja in prostornejša ter izžareva prefinjeno eleganco, ki se izraža v svežem, bolj sofisticiranem in čistem videzu. Jasne bočne linije pričajo o njenem bolj elegantnem značaju, spredek in zadek pa zelo dobro nakazujeta njeno moč in športnega duha. Popolno zlitje njenega vsestranskega temperamenta je tako vidno že na prvi pogled, nadaljuje se tudi v notranjosti, kjer voznika čakata minimalistična in zelo uporabna multimedijska izkušnja in prostornost, ki jo znajo ceniti predvsem družine. Notranjost je namreč zasnovana tako, da omogoča enostavno prilagajanje potrebam voznika in njegovih sopotnikov. Zadnji sedeži se lahko zložijo, kar poveča prtljažni prostor. Poleg tega široko odpiranje zadnjih vrat olajša dostop do zadnjih sedežev, kar je še posebej uporabno za družine.

Notranjost je zasnovana tako, da omogoča enostavno prilagajanje potrebam voznika in njegovih sopotnikov. FOTO: Honda

Panoramska steklena streha je osupljiv dodatek tako notranjosti kot zunanjosti. FOTO: Honda

CR-V je eden najbolj prostorskih razkošnih SUV-jev v svojem segmentu. Zadnja klop, nekoliko dvignjena, odpira pogled in olajša lažjo komunikacijo med potniki. Prtljažnik s 596 litri prostornine se popolnoma prilagaja potrebam družine, popotnika ali pustolovca. Odlagalni prostori zelo hitro postanejo resnični zavezniki vsakdana. Tukaj ni nepotrebnega razkošja, temveč superlativi, ki se zrcalijo skozi brezhibno funkcionalnost.

Intuitivna vožnja, ki stavi na inovativnost

Vozniki Honde CR-V e:HEV zelo intuitivno spoznajo širok uporabniški in multimedijski spekter svojega vozila. Vse je na svojem mestu in vse je izdelano na način, da olajša vožnjo in jo hkrati povzdigne na čisto novo izkustveno doživetje. Fizična stikala, ki se jih da otipati brez gledanja, digitalizacija, ki ne zahteva več, kot je nujno potrebno. Pri Hondi ne sledijo trendom zaradi trendov, temveč ustvarjajo rešitve, ki živijo z voznikom.

Novi CR-V je opremljen s Hondino najnovejšo tehnologijo. FOTO: Honda

Središče armaturne plošče je nedvomno 10,2-palčni digitalni voznikov zaslon, ki skupaj s prikazovalnikom Head Up skrbi, da bo voznik dobil vse potrebne informacije, medtem ko bo užival v vožnji. Zaradi 9-palčnega infozabavnega sistema Honda CONNECT je vse na dosegu roke: klimatska naprava, navigacija in zmogljiv zvočni sistem Bose z 12 zvočniki.

Brezskrbnost in varnost so pri Hondi povzdignili na novo raven: standardno opremo Honda SENSING so nadgradili s še bolj razburljivimi in impresivnimi varnostnimi funkcijami. Novi CR-V je opremljen s Hondinim najnaprednejšim varnostnim sistemom za pomoč pri vožnji in tehnologijo za ublažitev trka, imenovanim Honda SENSING 360*, ki omogoča, da novi CR-V zazna nevarnosti v razmiku 360° okoli vozila, se pravočasno odzove in ukrepa.

Honda CR-V združuje udobje, varnost in prilagodljivost. Ima vse, kar potrebujete za udobno in varno vožnjo.

Priključni hibrid CR-V e:PHEV ponuja izboljšano izkušnjo električnega vozila, saj omogoča doseg do 79 km (WLTP) na izključno električni pogon. FOTO: Honda

Honda CR-V e:HEV ima posebno karizmo – to je avtomobil, ki ustvarja standarde in razume, da je prava vrednost v detajlih. Ikona avtomobilskega sveta čaka na vas. Prijavite se na testno vožnjo in dovolite, da vam zleze pod kožo in vas osvoji. Šarm legende je neustavljiv.

