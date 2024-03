Lexus RX je hkrati športen in udoben

V prispevku preberite:

Peta generacija lexusa RX – prva je zagledala luč sveta davnega leta 1998 – nesporno dosega premijske standarde. V skoraj 4,9 metra dolgem in le nekaj manj kot dva metra širokem vozilu pač ne more biti pomanjkanja prostora. Ker pa se zadnji del izteče v kupejevske linije, imajo, kljub vsemu, višjerasli – preverjeno – nekaj težav ob vstopanju na zadnje sedeže. Potem pa se začne uživanje na v mehko usnje oblečenih sedežih, kjer ob samoumevni elektrificiranosti sprednjih sedežev, elektrika pomaga tudi pri spreminjanju naklona sedežev v drugi vrsti. Elektrika pomaga vozniku tudi pri vstopanju, saj se volanski obroč in voznikov sedež postavita v memorizirani položaj šele ob zagonu motorja. Ni pa bilo čisto vse idealno, v hladnem času je imel tudi tako prestižni lexus kako težavo.