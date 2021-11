Limuzina z bogato dediščino

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

V časih, ko avtomobilske tovarne predvsem stavijo na takšne in drugačne križance med terenskimi in mestnimi vozili, je predstavitev velike klasične limuzine pravi čudež na eni strani in olajšanje na drugi. Še je upanje, da industrija še ni čisto podlegla virusu SUV. Prav takšno elegantno, skoraj pet metrov dolgo limuzino so predstavili pri DS Automobiles. DS 9, kot so jo poimenovali, smo imeli priložnost spoznati tudi pobliže; na prve občutke za njenim krmilom pa bomo morali še malo počakati.

Notranjost je polna izbranih materialov. Foto Blaž Kondža

»Silhueto karoserije krasijo neprekinjene linije; od prednjega pristopnega kota na pokrovu motornega prostora do zadnjega pristopnega kota na pokrovu prtljažnika. Gladkim in natančno izklesanim bočnim površinam se idealno prilegajo ugrezljive vratne kljuke v barvi karoserije,« je oblikovno zasnovo DS 9 komentiral Thierry Metroz, direktor oblikovanja DS Automobiles. Sicer pa so skrbno izbrani detajli, tako zunanji kot notranji, tisti, ki naredijo DS 9 posebnega. Primer tega sta stožčasta elementa, ki imata podobno vlogo kot pri modelu DS iz leta 1955 – podaljšujeta streho in vsebujeta pozicijske luči. Ali pa stikala na sredinski konzoli, ki jih krasi giljoširana dekoracija »clous de Paris«, ta je del zapuščine slavne francoske urarske hiše iz sveta luksuznega urarstva in se navezuje na vrtljivo uro B.R.M na vrhu armaturne plošče.

Veliko pozornosti so posvetili čim večjemu udobju potnikov na zadnji klopi. Foto Blaž Kondža

DS 9 so zasnovali na novi različici konstrukcijske osnove EMP2 (efficient modular platform 2), ki med drugim prinaša impozantno 2,9-metrsko medosno razdaljo, s čimer ponudi prostorno notranjost in veliko prostora predvsem potnikom na zadnjih sedežih. Prav njim so pri DS namenili veliko pozornosti in udobja. Med drugim so lahko zadnji sedeži opremljeni z gretjem, prezračevanjem in masažno funkcijo. Kot se za premijsko znamko spodobi, DS 9 omogoča tudi veliko individualizacije pri izbiri opreme, barv in materialov v notranjosti.

Ura prestižne urarske znamke B.R.M Foto Blaž Kondža

Nova limuzina je prvi DS, ki v paleti pogonskih sklopov ne bo imel dizelskega motorja. Na voljo bosta bencinski predstavnik z 225 konjskimi močmi (165 kW) in priključnohibridna sklopa E-tense različnih sistemskih moči: 225 in 360 konjskih moči. Pogonski akumulator bo naštetim priključnim hibridom omogočal, da prevozijo od 40 do 50 kilometrov na elektriko. Vsi modeli DS 9 so opremljeni s samodejnim osemstopenjskim menjalnikom, najmočnejša različica pa tudi s štirikolesnim pogonom. Dodajmo še, da bo DS 9 na voljo v štirih opremskih različicah bastille, rivoli, performance line in opera. Koliko bodo zanj odšteli slovenski kupci, še ni znano.