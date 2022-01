Limuzinski kupe iz Münchna

V prispevku preberite:

Oznako grancoupe bi prevedli v veliki kupe, a tega v primeru izvedbe BMW-jevega modela 220 pač ne moremo potrditi. To je limuzinsko-kupejevska izpeljanka (manjšega) modela serije 1, torej s sprednjim pogonom, lepo stransko linijo, a okrnjenim prostorom v zadku. Kot nekakšen cenejši nadomestek zelo uveljavljene serije 3 se zdi tale »mali« grancoupe. No, tako zelo majhen le ni, 4,5 metra seže v dolžino. Spredaj je za potnika in sovoznika vse urejeno zgledno in seveda imata tudi dovolj prostora v vseh smereh. Upravljanje mnogih funkcij s kolescem je še vedno eno bolj intuitivnih sploh, tudi meniji v slovenskem jeziku so bogati.