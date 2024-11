Mazda povečuje prostornino motorja

Mazda je morda po prodaji majhna avtomobilska družba, vendar vselej vleče drzne poteze. Prav tako lahko rečemo, da vozi proti trendu. To je storila tudi z nedavnim povečanjem prostornine bencinskega motorja, z namenom doseči bolj ustrezen izpuh.

Še se spomnimo, ko je pred kakim desetletjem evropska avtomobilska industrija množično drvela v tako imenovani downsizing, lepše rečeno, zmanjševanje prostornine motorjev. Mazda je šla pač svojo pot, oni so govorili in še govorijo o rightsizingu, da dosežejo primerno velikost motorja. Drugače kot tekmeci se niso odločili za trivaljne motorje, vselej so imel štirivaljnike, tudi če je prostornina le 1,5 litra. Največkrat so imeli njihovi štirivaljni motorji prostornino dva litra, tudi v modelih, najuspešnejših v Evropi, mazdi 3 in iz nje izpeljanem križancu mazdi CX-30. Nedavno pa so v teh dveh modelih dvolitrski motor z oznako G, ki je bil pripravljen v dveh izvedbah moči, z 90 in 110 kW, zamenjali z novim 2,5-litrskim agregatom, prav tako štirivaljnim bencinskim motorjem. Pravijo, da gre za prilagajanje okoljskemu normativu evro 6c. Tudi ta je blagi hibrid, po novem pa ima sposobnost samodejnega izklapljanja dveh od štirih valjev. Njegova moč je 103 kW, navor je ugoden, vsaj na papirju. Cena je takšna, kot je bila prej pri dvolitrskem motorju z manjšo od dveh moči. Na voljo je z ročnim ali samodejnim menjalnikom, v obeh primerih s šestimi stopnjami. V ponudbi pa še ostaja dvolitrski bencinski motor z oznako X (moč 136 kW), ki ima malce drugačen način delovanja, deloma podoben dizelskemu.

Na voljo je za modela 3 in CX-30.

Kot rečeno, Mazda s svojimi potezami rada vozi proti trendu, seveda še nismo pozabili, da so pred dvema letoma predstavili svoj prvi šestvaljni vrstni motor, za nekatere dele sveta v bencinski, v Evropi pa v dizelski izvedbi. To so storili v času, ko smo od mnogih drugih proizvajalcev predvsem poslušali, kako dizelski pogon opuščajo. Pri nas je dizelski šestvaljnik na voljo v dveh večjih športnih terencih, CX-60 in CX-80, škoda, da ne še kje oziroma da v ponudbi nimajo več mazde 6.

Žal se poslavlja njihov najmanjši model mazda 2, proizvodnja se je ustavila, nekaj že izdelanih je še v prodaji. Ostaja pa hibridna dvojka, a to je v resnici Mazdin toyota yaris. Po drugi strani je zanimivo, da je legendarni mali športni roadster mazda MX-5, ki je na trgu v več generacijah že 35 let, trenutno v Evropi na voljo le z 1,5-litrskim bencinskim štirivaljnim motorjem, dvolitrskega tukaj ni več. Za konec naj omenimo, da še niso opustili svoje dediščine, rotacijskega motorja, ki so ga imeli nekoč v športnih modeli, nazadnje v mazdi RX-8, zdaj pa ga uporabljajo kot podaljševalnik dosega oziroma kot generator za električni pogon v enem od tovrstnih modelov. Zelo možno je, da bo tak pogon dobil tudi naslednik prej omenjenega roadsterja MX-5, lani so ga nakazali z atraktivno študijo mazda iconic SP.