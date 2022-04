V nadaljevanju preberite:

Težko je verjeti, a še vedno se dogaja – nekateri vozniki na avtocesti vozijo v nasprotno smer, s čimer ogrozijo lastno življenje in tudi življenje drugih udeležencev v prometu. Zaradi takšnega početja so bile posledice na Štajerskem nedavno zelo tragične.

Žal pri takšnih prekrških marsikdaj ne gre za napako, temveč predvsem za namerno vožnjo v nasprotno smer, denimo zaradi objestnosti ali celo kakšne stave, včasih pa kdo zapelje vzvratno, ker na avtocesti opazi zastoj in se hoče vrniti na regionalno cesto. Med pogostimi vzroki je tudi vožnja pod vplivom alkohola in drog, ko se voznik niti najmanj ne zaveda, kaj počne. In še tretji razlog: predvsem gre za starejše voznike, nevajene vožnje po avtocesti, ki se zaradi slabših psihofizičnih sposobnosti zmedejo in zapeljejo v napačno smer. Prav zato so med kršitelji največkrat starejši od 65 let in mladi vozniki.

Večkrat policisti kršiteljev ne izsledijo, saj voznik še pred njihovim posredovanjem zapusti avtocesto, ali nimajo pravega podatka, kje točno je kršitelj, ali pa voznik avtomobil preprosto obrne v pravo smer. Po svoje je to dobra novica, saj pomeni, da kljub hudemu prekršku ni bilo (tragičnih) posledic. Po zakonu je globa za takšno dejanje sicer najmanj 1200 evrov in 18 kazenskih točk, kar pomeni odvzem vozniškega dovoljenja.