Med redkimi, ki so uspešno kljubovali pandemiji

Düsseldorfsko sejmišče smo nazadnje v živo obiskali leta 2019, ko smo lahko med drugim občudovali nadvse inovativen izdelek novomeške Adrie Mobil, luksuzno počitniško prikolico astella, ki združuje mobilnost počitniških prikolic in udobje mobilnih hišic. Novomeščani so tudi letos pokazali nove adute in okrepili položaj na trgu.

Od koronskega leta 2020 salon spremljamo na daljavo, a verjamemo, da si ga bomo kmalu spet ogledali v živo, da bomo začutili prednosti in slabosti novih počitniških vozil ter poklepetali s strokovnjaki s področja karavaninga, ki so običajno navzoči na sejmu. Tokrat pa smo se po sejmu s sloganom Povezani s strastjo, ki jutri zapira vrata, sprehodili virtualno in zbrali nekaj vtisov o tem, kaj je 736 razstavljavcev pokazalo v 16 razstavnih dvoranah.

Slovenska podjetja na salonu Na seznamu letošnjih razstavljavcev smo našli tudi nekaj slovenskih podjetij. Poleg razstavnega prostora novomeške družbe in stojnice, na kateri se predstavlja slovenski turizem, lahko tokrat obiščemo še razstavne prostore Aplasta, Mega tekstila, Phantommobila, Robete, Tourne mobila in TPV Prikolic.

Novinarski dan, ki to ni bil

Na eni od stojnic se predstavlja tudi slovenski turizem. FOTO: Caravan Salon

Nenavadna novost, ki so jo letos pripravili organizatorji salona, je možnost, da širša javnost obišče sejem tudi na dan, ki je bil nekoč rezerviran izključno za poslovno javnost in medije. Poimenovali so ga »dan predogleda«, za vstopnico zanj pa so morali obiskovalci odšteti 35 evrov namesto običajnih 16, kolikor stane redna vstopnica na sejmišče za odrasle. Organizatorji so z obiskom zadovoljni, saj so že v prvih treh sejemskih dneh, skupaj z »dnevom predogleda«, našteli 70.000 obiskovalcev.

Preden si ogledamo nekaj zanimivejših novosti, se pomudimo pri smernicah, ki smo jim priča v industriji počitniških vozil. Povpraševanje po počitniških prikolicah in avtodomih še vedno konstantno raste, kar je jasno znamenje za proizvajalce, da širijo svoj izdelčni portfelj. Kot pravi Daniel Onggowinarso, generalni direktor nemškega združenja industrije karavaninga (CIVD), imajo od tega največ koristi prav končni kupci: »Karavaning pomeni individualnost. Avtodomi in počitniške prikolice se prilagajajo načrtom in potrebam počitnikarjem in ne obratno. Zato lahko naša industrija ponuja tako različne izdelke in rešitve stalno rastoči skupnosti ljubiteljev karavaninga. To najbolj jasno vidimo prav na salonu.« Dodaja, da je ena od posledic večletne rasti povpraševanja po avtodomih tudi to, da vedno več znamk vstopa na trg baznih vozil. Fiatovemu ducatu, ki je za zdaj še vedno tržni vodja, in njegovim »dvojčkom«, Citroënovim in Peugeotovim modelom, so se pridružile znamke Ford, Iveco, MAN, Mercedes, Renault in Volkswagen. »Širša izbira baznih vozil pomeni več možnosti ne le za končne kupce, ampak tudi za proizvajalce,« poudarja Onggowinarso.

Organizatorji so z obiskom zadovoljni, v prvih treh sejemskih dneh so našteli 70.000 obiskovalcev. FOTO: Caravan Salon

Zaradi pandemije več zanimanja Sonje Gole, generalna direktorica Adrie Mobil: »Ponosni smo na poslovni uspeh in rezultate v letu 2020/21, ki smo jih dosegli kljub izredno konkurenčnemu trgu. Zaradi pandemije se je povečalo zanimanje za naše proizvode, za aktiven življenjski slog oziroma mobilna doživetja v prostem času. To in pa rast tržnih deležev naših blagovnih znamk nam je uspelo izkoristiti s trdim delom in vztrajno osredotočenostjo na blagovni znamki Adria in Sun living, naše proizvode, našo distribucijo ter naše stranke. Motnje v dobavni verigi vplivajo na vse znamke vozil za prosti čas. Kljub nenehnim izzivom pa poskušamo s polno prilagodljivostjo na najboljši možni način povečati zanesljivost dobave in izpolnjevanje močno povečanega števila končnih naročil.«

Poudarek na kompaktnih avtodomih

Povpraševanje po vseh oblikah avtodomov je rekordno veliko, kažejo statistični podatki, pri čemer izstopajo vani, kot v panogi pravijo predelanim kombijem. Vsak drugi novi prodani avtodom je van. Kupci namreč cenijo kompaktne mere, lahkotnost upravljanja in vsakodnevno uporabnost. Marsikateri predelani kombi lahko čez teden uporabljamo kot običajnega.

Proizvajalci avtodomov skušajo z inovativnimi tehnologijami in materiali reševati izziv teže avtodomov, saj ti postajajo čedalje težji. Ne le zaradi večjega udobja, ampak tudi zaradi številnih varnostnih sistemov, ki jih prinašajo bazna vozila. Ker je masa 3,5 tone, ki jo lahko vozimo z vozniškim dovoljenjem kategorije B, hitro dosežena, se tako nemški CIVD kot evropska zveza za karavaning (ECF) borita, da bi dosegli dvig največje dovoljene mase za vožnjo z B-kategorijo na 4,25 tone.

Pri najbolj luksuznih primerkih lahko v avtodom pospravite tudi dirkalni avtomobil. FOTO: Caravan Salon

Adrijini avtodomi odslej tudi z mercedesovo osnovo

Dirkač Ralf Schumacher je na razstavnem prostoru slovenjgraške Robete predstavil avtodom Robeta Schumacher Edition, ki je izdelan na osnovi Mercedes-Benzovega sprinterja. Pri snovanju je dirkač osebno sodeloval. FOTO: Caravan Salon

Pregled zanimivejših novosti začnimo na 3355 kvadratnih metrov velikem razstavnem prostoru Adrie Mobil, kjer novomeško podjetje predstavlja aktualno paleto vozil za prosti čas blagovnih znamk Adria in Sun living. K prvi sodi 23 avtodomov in vanov ter 11 počitniških prikolic, k drugi pa sedem avtodomov in vanov. Glavna novost pri Adrijinih avtodomih je gotovo širitev izbire baznih vozil – Fiatovim in Citroënovim se je pridružil še Mercedes-Benz.

Prav nemško bazno vozilo je srce nove generacije integriranih avtodomov supersonic, ki so na voljo v dvoosni ali triosni različici v štirih tlorisnih razporeditvah. Kupci supersonica lahko izberejo med 150- in 170-konjsko (110 ali 125 kW) izvedenko dvolitrskega dizelskega motorja bodisi s samodejnim menjalnikom 9G-tronic bodisi s šeststopenjskim ročnim. Ne glede na izbrano motorno izvedenko je avtodom opremljen s sodobnimi sistemi za pomoč vozniku, med drugim z zelo dobrodošlim radarskim tempomatom. Supersonicova zmogljiva šasija AL-KO poskrbi za torzijsko moč, zmogljivost in vodljivost. Adrijina konstrukcija karoserije comprex, ogrevanje alde in Adrijini standardi 'thermo-build' zagotavljajo celoletno uporabo. Tu je še popolnoma integrirana konstrukcija dvojnega poda, ki zagotavlja ravna tla v vseh bivalnih prostorih, kjer so v dvojnem dnu integrirani pripomočki, izolacija in prostori za shranjevanje. Poleg supersonica bo na mercedesovi osnovi na voljo nova generacija avtodomov coral supreme in matrix supreme. Dodajmo še, da so pri Adrii Mobil v Düsseldorfu premierno pokazali še novo generacijo mansardnih avtodomov coral XL, ki so priljubljena izbira družin.

Cvetoči trg vanov

Adrijini modeli twin in twin sports so prav tako na voljo na baznih vozilih Fiata in Citroëna, ponujajo še nove rešitve strešnega okna sunroof in oken pri modelih twin, dve zanimivi novi krajši tlorisni razporeditvi pri modelih twin ter novo tlorisno razporeditev pri modelih twin sports. Na cvetočem trgu vanov za kampiranje novomeška znamka še naprej širi ponudbo in je tako premierno predstavila povsem novo konceptno vozilo twin max 680 SGX, razvito na baznem vozilu MAN. »Twin max v celoti izkorišča daljšo karoserijo baznega vozila MAN in na novo definira koncept udobja, ki ga ponujajo vani. Premijski dizajn, vrhunsko udobje, funkcionalna izraba prostora dopolnjujejo napredni varnostni in asistenčni sistemi, s katerimi twin max postavlja nova merila mobilnega dopustovanja,« sporočajo iz Adrie Mobil. V prikoliškem segmentu pa Novomeščani v poslovnem letu 2022/23 na trg pošiljajo novo generacijo prikolic altea, ki prinaša prenovljen zunanji slog in svež pristop k sodobni domačni notranjosti s preprostim udobjem in praktičnostjo.

Hymerjeva vizija je postala resničnost – venture S. FOTO: Caravan Salon

Nova študija iz Knausa

Knaus Tabbert je s študijo tourer CUV, ki temelji na Volkswagnovem kombiju T6.1, popolnoma na novo definiral razred CUV (angl. caravanning utility vehicle). Konceptno vozilo združuje najboljše obeh svetov in ponuja številne prednosti s pomočjo svoje dvižne strehe. Njegove mere so kompaktne, zaradi česar je okreten in ima za avtodom majhen zračni upor, s čimer dosežejo ugodnejšo porabo goriva. Ob prihodu na cilj pa novinec z enostavnim pritiskom na gumb razkrije svojo polno višino 1,90 metra. S skupno dolžino skoraj 5,9 metra ima do štiri ležišča. Za udobje poskrbi popolnoma opremljena kuhinja z dvoplamenskim štedilnikom, pomivalnim koritom in 90-litrskim kompresorskim hladilnikom ter odprto kopalnico. Kopalnica ima še eno posebnost: tuš kabina je tudi opremljena z dvižno streho.

Posebna je tudi šotorska prikolica. FOTO: Caravan Salon

Mansarda na pritisk Proizvajalec Bürstner je z lyseo gallery TD razvil pravega »hitro spreminjajočega se umetnika«. Ta inovativni avtodom ima dvižno streho, ki s svojim »drugim nadstropjem« zagotavlja neprimerljivo bivalno udobje. Novinec prvič združuje prednosti polintegriranega modela z mansardnimi avtodomi: preden se odpravite na pot, se mansarda zniža ob pritisku na gumb, tako da vozilo prevzame polintegrirano silhueto in je zato bolj varčno z gorivom kot običajni mansardni avtodomi. Ko parkiramo, lahko sprednji del strehe hitro in enostavno dvignemo ob pomoči kompresorja in posebej razvite tehnologije zračnih celic. Cena tega avtodoma se začne pri 85.000 evrih. Počitniška prikolica za dva Fendt Caravan je predstavil novo serijo počitniških prikolic apero. Sedem tlorisnih postavitev je najsodobnejših tako znotraj kot zunaj ter ponuja parom in družinam vsestranske rešitve. Apero 495 SG je popoln za pare. Prikolica ima enojne postelje in prostorno kopalnico v sredini vozila. Spredaj je jedilni kot z dvižno mizo. V 7,22 metra dolžine in 2,32 metra širine je dovolj udobja in razkošja. Začetna cena se začne pri 28.100 evrih. Avtodom za brezpotja Bimobil, strokovnjak za ekspedicijska vozila, je v Düsseldorfu predstavil novo admiralsko ladjo – bivalnik EX 600, izdelan na šasiji MAN TGM 4x4. Bivalnik tehta 16,5 tone in ponuja veliko udobja na 8,5 metra dolžine. EX 600 poleg oken iz pravega stekla in notranjih svetilk LED z možnostjo zatemnitve standardno vključuje tudi veliko kuhinjo in ločeno prho. Avtonomijo zagotavljata med drugim ogromna posoda pitne vode s 400 litri in 100-litrska posoda za plin. Tik ob vhodu je velik hladilnik z ločenim zamrzovalnim delom. Sosednjo veliko sedežno garnituro je mogoče z opcijskim velikim panoramskim oknom spremeniti v visok sedež za preživljanje prostega časa na prostem ali pa jo z enim gibom spremenite v veliko zakonsko posteljo. Za več omarami od tal do stropa je skrita vzdolžna postelja, ki se razteza po celotni širini zadnjega dela. EX 600 združuje luksuzno opremo s preizkušeno bimobilsko konstrukcijo in osnovnim terenskim vozilom, ki je na voljo od okoli 540.000 evrov naprej.

Ekspedicijski bivalnik bimobil EX600 FOTO: Caravan Salon

Vstopnica v luksuzni razred

Priznani proizvajalec prestižnih avtodomov Concorde predstavlja novi model credo, ki je osnovni model kompaktnega luksuznega razreda. Kot osnovno vozilo nastopa preizkušena šasija Iveco daily euro VI-E s 156 konji, ki omogoča brezstopenjski enonivojski koncept z na novo zasnovanim dvojnim dnom, ki se razprostira čez celotno vozilo. Ta dvojni pod vsebuje tehnično opremo vozila in standardno tri 160-litrske posode, za sladko, sivo in črno vodo. Cena se giblje med 179.000 in 189.900 evri.

Adria supersonic je zasnovan na Mercedes-Benzovem baznem vozilu. FOTO: Adria Mobil

Avtodom z zložljivo kopalnico

Dethleffs razširja modelno paleto svoje nove serije avtodomov globetrail na model 590 C, ki temelji na Fordovem transitu, ima prostoren dnevni prostor, dvignjena tla in inovativno udobno kopalnico. Tloris sledi preizkušeni postavitvi: sedežna skupina spredaj z dvema sedežema v smeri vožnje ter vrtljivim voznikovim in sovoznikovim sedežem, za tem pa kopalnica in kuhinja ter zadaj prečno nameščena zakonska postelja. Velik prispevek k prostornemu bivalnemu ambientu v globetrailu 590 C daje povsem na novo razvit koncept udobne kopalnice. Tukaj Dethleffs združuje zložljivo prečno posteljo v zadnjem delu z inovativno rešitvijo vrtljive stene, vrati z zavesami in kadjo za prhanje, ki je nenavadno velika za avtodom. Zaradi visoke strehe je ta avtodom primeren za vsakogar – višina je 1,94 m v celotnem vozilu. Cena novinca se začne pri 58.999 evrih.

Concorde credo je vstopnica v prestižno avtodomarstvo. FOTO: Caravan Salon

Uresničena vizija

Na salonu leta 2019 smo lahko občudovali Hymerjevo konceptno vozilo vision venture, s katerim je želel nemški proizvajalec predstaviti svojo vizijo avtodomov v letu 2025. Letos je vizija postala resničnost z novim venturom S. Avtodom je poln inovacij, kot so edinstven instant loft – pnevmatska dvižna streha, vključno z integriranim stopniščem – ter osupljiva prtljažna vrata s pravim steklenim neskončnim zaslonom, ki ponuja 180-stopinjski panoramski pogled in ekskluzivno teraso za sončenje. Hymer tako izpolnjuje potrebe in želje zelo zahtevne skupine kupcev, navsezadnje pa je osnovna cena 225.000 evrov.

Električno gnani pössl e-vanster FOTO: Caravan Salon

Električna resničnost

Če smo še pred leti v Düsseldorfu električno gnane avtodome videvali predvsem kot prototipe, so ti na letošnjem salonu postali resničnost. Takšen je denimo Pösslov e-vanster, ki je zasnovan na Citroënovem e-spacetourerju. Moč elektromotorja znaša 100 kW, pogonski akumulator ima zmogljivost 75 kWh, kar bi zadoščalo za doseg 298 kilometrov. E-vanster je opremljen enako kot njegova različica s klasičnim motorjem: ima dvižno streho, spalne prostore in modularni kuhinjski boks. Standardno ponuja pet sedežev z vrtljivima sedežema za voznika in sovoznika. Cena e-vansterja je okoli 69.999 evrov. Dodajmo, da to še zdaleč ni edina električna rešitev, ki jo je mogoče videti na sejmu. Fiat je denimo predstavil bazno vozilo scudo v električni izvedenki. Šasijo z elektromotorjem je pokazal tudi Ford.