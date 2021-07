Medved z Aljaske tudi po prenovi stavi na enake adute

Prenovljena notranjost ni bistveno drugačna. FOTO: Škoda

Na voljo sta dva dizelska motorja in trije bencinski, med slednjimi tudi najmočnejši za izvedbo RS (na fotografiji). FOTO: Aljaž Vrabec

600.000

kodiaqov so izdelali v le štirih letih



92

odstotkov jih je imelo samodejni menjalnik



4000

so jih doslej prodali v Sloveniji

Nad njim je posijala tudi mavrica. FOTO: Aljaž Vrabec

Različica RS ima tudi športne sedeže. FOTO: Škoda

V dolžino meri 4,697 metra, širok je 1,882 metra, medosna razdalja je 2,79 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

Vrh ponudbe je 245-konjski (180 kW) bencinar, ki je vgrajen v različico kodiaq RS. FOTO: Aljaž Vrabec

Zunanjost s svetečimi diodami, znotraj boljši sedeži iz recikliranih materialov.

Pri pogonu še naprej tradicionalna ponudba termičnih motorjev.

V Sloveniji septembra, po cenah od 24 do 46 tisoč evrov.

Zraven kodiaqa so tokrat postavili tudi model trekka. FOTO: Aljaž Vrabec

Škodin medved kodiaq tudi po štirih letih ne izgublja svoje sile in ostaja med najprepoznavnejšimi modeli tega češkega avtomobilskega proizvajalca. Tokrat so novinarjem predstavili prenovljeno prvo generacijo velikega športnega terenca kodiaqa, pri čemer se niso odločali za drastične spremembe.Kodiak je medved z Aljaske in prav po njem so pri Škodi poimenovali svojega največjega športnega terenca. Na ceste so ga poslali leta 2017 in od tedaj je prepričal številne kupce tudi v Sloveniji, saj se za njim ogledujejo celo ljubitelji prestižnejših znamk.Skupno so v štirih letih izdelali več kot 600.000 kodiaqov, od tega je bilo 57 odstotkov modelov z dizelskimi motorji in 43 odstotkov z bencinskimi agregati. Zanimivo je, da so kupci v kar 92 odstotkih raje izbrali povezavo s samodejnim menjalnikom in le v osmih odstotkih ročni menjalnik, med barvami pa prevladujejo črna, siva in bela.Razumljivo pri Škodi niso spreminjali glavnih odlik – zanesljivih voznih lastnosti, saj v poplavi športnih terencev kodiaq seveda ohranja štirikolesni pogon. Dodobra smo ga preizkusili tudi tokrat, ko smo se s prenovljenim terencem zapeljali po strmi makadamski cesti na vrh enega od smučišč nad mestecem Megève v francoskih Alpah na nadmorski višini 1900 metrov. Vmes je premagal kar nekaj kucljev in vodnih udorov, ki jih avtomobili brez pogona na vsa štiri kolesa gotovo ne bi zmogli.Enako velja za prostornost, saj kodiaq ostaja zajeten avtomobil, ki v dolžino meri 4,697 metra, širok je 1,882 metra, medosna razdalja je 2,79 metra. V prtljažniku je prostora za 835 litrov, ob podrti drugi klopi (ki jo lahko vzdolžno premikate) pa za celo 2065 litrov. Zelo prostoren je tudi za potnike, saj v njem lahko sedi pet dvometrašev, malo manj prostora za glavo je samo v različici s panoramskim strešnim oknom. Seveda je še naprej mogoče naročiti tudi kodiaqa v sedemsedežni razporeditvi za velike družine.Potnikom je še vedno na voljo veliko odlagalnih prostorov, a kljub vsemu so notranjost spreminjali manj od pričakovanj, vsaj pri izbiri materialov. Kaj vse že znajo ponuditi pri Škodi, smo lahko videli v električnem terencu enyaqu, medtem ko kodiaq ohranja kakšen kos bolj trde plastike. Več pozornosti so namenili boljšim sedežem iz recikliranih materialov, ki jih je zdaj mogoče še bolje nastavljati glede na potniške želje, dodani sta tudi možnosti prezračevanja in masaže.Tudi pri zunanjosti ni večjih sprememb, z rahlimi dodatki (drugačen spojler, spodnja zadnja letev in bolj pokončna sprednja rešetka) poskušajo poudariti predvsem bolj robusten videz, kolesa so lahko velika do dvajset palcev, največja sprememba pa je, da so matrični LED-žarometi zdaj del standardne opreme. Izboljšali so tudi varnostne sisteme, ki ustrezajo najnovejšim standardom na trgu.Pri motorni ponudbi kodiaq stavi na tradicijo. Dva dizelska motorja zagotavljata po 150 (110 kW) in 200 (147 kW) konjskih moči, med bencinarji pa so na voljo trije: najšibkejši ima 150 konjskih moči (110 kW), sledi različica s 190 konji (140 kW), vrh ponudbe pa je 245-konjski (180 kW) bencinar, ki je vgrajen v različico kodiaq RS. Najšibkejši bencinar je na voljo samo s pogonom na sprednji kolesi, mogoče ga je dobiti tudi z ročnim šeststopenjskim menjalnikom, vsi drugi motorji pa so povezani s štirikolesnim pogonom in sedemstopenjskim DSG-menjalnikom.Prenovljeni kodiaq bo v Slovenijo pripeljal predvidoma septembra. Do zdaj so jih pri nas prodali več kot štiri tisoč in predstavlja 15-odstotni delež znamke Škode v Sloveniji, pred njim sta samo octavia in kamiq. Vstopni model bo stal 24.301 evro, cena pri različicah z boljšo opremo in močnejšimi motorji pa narašča vse do 46.420 evrov (dizel z dvesto konji), kodiaq RS bo stal 42.647 evrov. Ni malo, toda vsaj za nemške elitne znamke bi odšteli tudi dvakrat toliko.