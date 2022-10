Mercedes-Benz: Od garaže do inovativne perfekcije

Znamka Mercedes-Benz že od svojih začetkov, ki segajo v leto 1886, skrbi za napredne oblikovalske in inženirske presežke. Ustvarjalce že od nekdaj vodi želja po inovacijah, kar dokazujejo tudi številni pionirski mejniki na področju varnosti in mobilnosti.

»Ljubezen do izumljanja nikoli ne umre.« (Karl Benz)

Zgodba o samih presežkih, ki traja skoraj 140 let

Ko je Karl Benz leta 1886 patentiral prvi avtomobil na svetu, si verjetno ni predstavljal, da bo njegov izum spisal tako pomembno in revolucionarno zgodbo, ki je svet mobilnosti spremenil za vedno. Hkrati se je blagovna znamka Mercedes-Benz zapisala v zgodovino kot sinonim za dovršenost in navdihujočo vizijo prihodnosti, s katero vedno znova postavlja nove temelje na področju avtomobilske popolnosti.

Sanjski avtomobil Roberta Lešnika: »Mora imeti značaj. Za njim se ozreš. In vsakič, ko se mu na parkirišču približam, mi pričara nasmešek na obraz.« FOTO: Mercedes-Benz AG

»Mercedes-Benz je bila vedno luksuzna znamka. Tako da naš aktualni moto: 'We build world's most desirable luxury cars' (op. a. 'Izdelujemo najbolj poželjive luksuzne avtomobile na svetu') niti ni tako nov,« filozofijo Mercedes-Benz opiše Robert Lešnik, vodja zunanjega oblikovanja, ki pri znamki Mercedes-Benz ustvarja že vrsto let. »Naš cilj je in že v preteklosti je vedno bil - oblikovati in izdelati najbolj poželjive avtomobile,« seveda skupaj z naprednimi inovacijami, ki so v preteklosti pri Mercedes-Benzu vedno podirale meje na različnih področjih mobilnosti. »Inovacije so vedno rezultat dela kreativnih ljudi, ki prepoznajo določeno težavo in jo želijo rešiti. Poleg dizajna je na primer pasivna varnost ena od osnovnih vrednot znamke Mercedes-Benz. In ker so bila vozila na začetkih avtomobilizma konstruirana tako, da je praktično vsaka, tudi manjša prometna nesreča pomenila smrtni izid, si je Mercedes-Benz kot pionir na področju varnosti zadal nalogo zmanjšati število smrtnih primerov na minimum.«

Tako so nastale številne varnostne rešitve, ki jih uporabljajo v celotni avtomobilski industriji. Si predstavljate danes sodoben avtomobil brez zračne blazine ali sistema ABS? To je le nekaj najbolj revolucionarnih izumov, ki so nastali pod taktirko znamke Mercedes-Benz skozi leta:

1886: Carl Benz patentira prvi avtomobil

1931: Prvi avtomobil s hidravličnimi zavorami

1936: Prvi avtomobil na dizelski pogon

1951: Koncept gradnje avtomobila, imenovan »varnostna celica«, po mnenju mnogih najpomembnejša inovacija vseh časov na področju varnosti avtomobilizma

1966: Celostni koncept aktivne in pasivne varnosti na cesti

1978: Elektronski ABS, ki je v sodobni avtomobilski industriji eden od mejnikov v razvoju varnosti

1981: Zračna blazina (AIR bag)

1985: Sistemi za dinamično vožnjo in popolnoma električni štirikolesni pogon 4MATIC

1995: Elektronski stabilnostni sistemi (ESP)

1996: Sistemi za zaviranje v sili (BAS)

2002: Sistem Pre-Safe za zaščito potnikov

2010: Sistem ATTENTION ASSIST, ki analizira vožnjo voznika

2011: Asistent za preprečevanje trka COLLISION PREVENTION ASSIST

2016: Sistem PRE-SAFE Impulse Side

2017: Sistem Intelligent Drive v razredu E

2018: Funkcija Active Blind Spot Assist

2022: Sistem Attention Assist s prepoznavanjem mikrospanja in varnostna blazina za zadaj sedeče

Mercedes-Benz bo svojim kupcem že konec tega desetletja ponujal električne modele v vseh segmentih. FOTO: Mercedes-Benz AG

Kakšen je značaj blagovne znamke Mercedes-Benz? Robert Lešnik: Emotion and Intelligence. Ne le eno, ne le drugo, vedno kombinacija obeh.

Ko se spojita umetnost oblikovanja in tehnologija prihodnosti …

… se zgodi ključen premik v dojemanju sodobnega avtomobilskega udobja. To je trenutek, ko se prebudijo tudi čustva in postane vožnja v Mercedesu popolno čutno doživetje.

Čutnost in estetska izpopolnjenost dobita pravi pomen ob izjemnih tehnoloških rešitvah, ki so odraz sprememb v načinu potovanja, v elektrifikaciji, souporabi vozil in avtonomni vožnji.

Kaj torej vodi oblikovalce pri oblikovanju najnovejših modelov Mercedes-Benz? »Potrebe kupca in cilj, da mu ponudimo najbolj poželjiv produkt. Ali je to zunanjost, notranjost ali pa digitalni dizajn. Pri Mercedes-Benzu oblikujemo po načelih naše filozofije 'Sensual Purity' (op. a. čutna čistost),« razloži Robert Lešnik, ki doda, da ima vsaka luksuzna znamka, predvsem zunaj avtomobilske industrije, svojo estetično dušo. »Naša se imenuje Sensual Purity. Čustvene in hkrati čiste oblike so nezamenljiv značaj naših avtomobilov zadnjih let.«

Inženirji Mercedes-Benza so skozi skoraj 140-letno zgodovino poskrbeli za številne inovacije, brez katerih si vožnje kmalu ne bo mogoče predstavljati. FOTO: Mercedes-Benz AG

Rezultat je že tradicionalno estetsko dovršeni mercedes, ki je skozi leta vedno vodil tudi na področju estetske ustvarjalnosti, ki je pod njegovo taktirko postala prava umetnost. Oblikovalce Mercedes-Benza torej pri ustvarjanju vodi tako raznoliko dojemanje lepega na različnih svetovnih trgih kot tudi močna želja po tem, da so njihove elegantne, aerodinamične in čiste linije tudi okno v prihodnost oblikovanja.

In prav na področju estetske dovršenosti imajo oblikovalci, kot je Robert Lešnik, vedno v rokah vizijo, ki jo bomo posrkali že danes in se z njo vozili v prihodnje.

Znamka Mercedes-EQ s pestro ponudbo popolnoma električnih vozil ponuja pogled v električno prihodnost. FOTO: Mercedes-Benz AG

Prihodnost Mercedes-Benza je električna

Da bi bili vedno nekaj korakov pred konkurenco in v skladu z željami in potrebami sodobne mobilnosti, so v Mercedes-Benzu z mislimi in inovacijami vedno nekaj let v prihodnosti. In ta prihodnost je nedvomno električna.

»Naš cilj je, da bi tam, kjer razmere to omogočajo, kupcu že konec tega desetletja ponujali električne modele v vseh segmentih. Najpozneje leta 2039 naj bi bila celotna veriga nastanka avtomobila trajna, CO2 nevtralna, vključno z našimi dobavitelji,« napoveduje Robert Lešnik.

Tudi EQE pooseblja novo obdobje: ramenska linija, podobna kupeju, razgibano poteka od zadka proti sprednjemu delu in tako poudarja za EQ značilne lastnosti, kot je na primer tridimenzionalni vzorec Mercedesove zvezde spredaj. FOTO: Mercedes-Benz AG

Znamka Mercedes-Benz EQ ponuja prvi vpogled v to električno prihodnost, saj jo sestavljajo priključna hibridna in popolnoma električna vozila, ki bodo zavzela ceste in združila vrhunsko razkošje z optimalno učinkovitostjo. Popolnoma nov pogonski sistem daje prednost zmogljivosti z električnimi pogonskimi sklopi na vsaki osi ter edinstvenim oblikovanjem in tehnologijo, ki utira novo pot električni vožnji.

Danes in v bližnji prihodnosti je ena od glavnih zahtev kupcev električnih avtomobilov nedvomno doseg. To je verjetno ena od večjih konkurenčnih prednosti, ki jo lahko ponuja avtomobilska znamka, čemur pritrjuje tudi Robert Lešnik: »Danes pri določeni zmogljivosti baterijskih celic igra doseg električnega avtomobila zelo pomembno vlogo. Predvsem zaradi časa, ki ga porabiš ob polnjenju avtomobila. Predvidevamo, da se bo z novimi baterijami ta čas polnjenja v bližnji prihodnosti drastično skrajšal in s tem pomen dosega zmanjšal.«

Nov rekord, ki napoveduje večji doseg na elektriko: 1202 km z enim polnjenjem baterije

Avto s poslanstvom – najučinkovitejši Mercedes-Benz, ki zagotavlja popolno udobje in razkošje z manjšim vplivom na okolje. Vision EQXX FOTO: Mercedes-Benz AG

In tudi pri zmogljivosti baterij so že dosegli nov zgodovinski mejnik: S konceptnim vozilom Vision EQXX so z enim polnjenjem baterije pri povprečni hitrosti 86 km/h in povprečni porabi energije 8,3 kWh/100 km prevozili rekordna 1202 kilometra. »Vision EQXX je zelo posebno konceptno vozilo, katerega posebnost je maksimalna učinkovitost na vseh ključnih področjih. Večji doseg se ni dosegel z večjo baterijo, saj bi to pomenilo večjo težo vozila in s tem manjši doseg, temveč z maksimalno redukcijo mase vseh delov, učinkovitim električnim motorjem in aerodinamično, a še vedno atraktivno obliko. Avtomobil je izredno majhen, ozek, nizek, a dolg, kar je blizu idealne oblike. Tudi aktivni aerodinamični elementi, predvsem na zadku, pripomorejo k neverjetnemu dosegu 1200 km z enim polnjenjem,« pove Lešnik in napoveduje: »Vse to je precej nazoren pokazatelj bližnje prihodnosti serijskih avtomobilov.«

Poleg baterije in tehnologije, ki je z njo povezana, pa na doseg lahko vpliva tudi oblika avtomobila. »Aerodinamična oblika seveda izboljša učinkovitost avtomobila, ne samo električnega. Oblikovati najbolj aerodinamične in učinkovite avtomobile pa je že od nekdaj naš cilj.«

Zelo dober primer dizajnerske inovativnosti v smislu izpopolnjene aerodinamičnosti je model EQS, ki je najbolj aerodinamičen serijski avtomobil.

EQS je električna limuzina presežkov – z inovativnim električnim pogonom, vsestransko razkošno potniško kabino, osupljivim tihim delovanjem in zaslonom navdušuje s svojo velikostjo, številom funkcij in tehnološko naprednostjo. FOTO: Mercedes-Benz AG

Spoznajte prihodnost v vsej njeni veličini: EQS

In prav model Mercedes EQS predstavlja celotno filozofijo prihodnosti Mercedes-Benza. Elegantna limuzina postaja še bolj prostorna, še bolj prefinjena in aerodinamična. In čeprav je njena zunanjost edinstveni poklon avtomobilskemu oblikovanju, ki z njo postavlja čisto nove oblikovalske trende, se njena veličina skriva tudi v notranjosti. In v tehnoloških rešitvah, ki bodo vsako vožnjo spremenile v čisto novo edinstveno doživetje. In najboljše inovacije EQS so tudi začetek novega Mercedesovega obdobja.

Električna vozila EQ se postavljajo z najboljšimi tehnologijami, ki svet avtomobilizma potiskajo daleč v prihodnost:

MBUX Hyperscreen: digitalni zaslon v kabini popolnoma spreminja doživetje med vožnjo. V širino meri kar 141 centimetrov in vključuje programsko opremo, ki se je sposobna učiti, na koncu pa prilagoditi zaslon in koncept delovanja potrebam voznika, mu podati tudi osebne predloge in uresničevati njegove želje. Mercedes je na fascinanten način tehnologijo združil z dizajnom, ki ponuja izjemno preprosto uporabo. Ko ni v uporabi, se spremeni v okrasni element.

MBUX Hyperscreen je del pametnega informacijsko zabavnega sistema, ki deluje s pomočjo umetne inteligence in tako spoznava ter uresničuje želje voznika in potnikov. FOTO: Mercedes-Benz AG

Svetovni prvak v aerodinamiki: Luksuzna limuzina EQS je najbolj aerodinamičen serijski avtomobil na svetu, s koeficientom zračnega upora 0,20. To je neverjetna številka, še posebej če upoštevamo, da ima EQS najmanj 19-palčna kolesa, ki lahko merijo tudi 22 palcev. Med vožnjo lahko zračno vzmetenje zmanjša oddaljenost vozila od tal. Vozilo se pri hitrosti nad 120 km/h spusti za 10 milimetrov bližje k tlom, da učinkovito zmanjša zračni upor. Boljši pretok zraka zagotavljajo ugrezne kljuke za odpiranje vrat.

EQS napoveduje trend razvoja razkošnih električnih limuzin prihodnje generacije in se že ponaša z nazivom »najbolj varna električna limuzina na svetu«. FOTO: Mercedes-Benz AG

Žarometi so postali komunikacijski kanal: Mercedes uvaja svetlobno revolucijo na področju žarometov, ki zmorejo več kot le odlično osvetliti več sto metrov ceste pred vozilom, ne da bi zaslepili druge udeležence v prometu. Visoko ločljivi žarometi DIGITAL LIGHT so nov komunikacijski kanal, saj kot projektor rišejo znake za opozorila na cesti pred voznikovimi očmi.

Mercedesovi napredni digitalni žarometi s pomočjo projekcije na cesto rišejo različne simbole in znake, s katerimi voznika varno vodijo po cesti. FOTO: Mercedes-Benz AG

»Hej, mercedes, odpri moja vrata«: Mercedes z EQS uvaja električna vrata, ki se samodejno odpirajo, ko stopite do kabine avtomobila. Ko se usedete na voznikov sedež, se voznikova vrata zaprejo s pritiskom na zavorni pedal. Če sedite zadaj, pa lahko zgolj z ukazom »Hej, mercedes« aktivirate glasovnega pomočnika MBUX, ki bo izpolnil vaš ukaz »Zapri moja vrata«. Ne le da lahko avto prepozna različne glasove in jih poveže s posameznimi profili, ve tudi, na katerem sedežu sedite, glede na to, od kod prihaja vaš glas, zato bo zaprl prav vaša vrata. To velja tudi za odpiranje.

Zgodba Mercede-Benza se nadaljuje …

V prihodnosti se bo vloga avtomobila spremenila in Mercedes-Benz bo tisti, ki bo pri tem vedno v ospredju. Ker se od dneva, ko so izumili avtomobil, niso nikoli ustavili.

Generacija vozil Mercedes-EQ je prvi dizajnerski in tehnološki vpogled v prihodnost, ki stavi na popolno CO2 nevtralnost, predvsem z aerodinamičnimi oblikami, ki oblikovalcem omogočajo veliko več umetniške svobode. Nove generacije vozil v prihodnosti še vedno stavijo na popolno estetiko in hkrati napovedujejo drugačne linije, ki bodo skupne vsem modelom in ne bodo izpopolnjene le navzven, ampak bodo ravno zaradi inovativne aerodinamične oblike pripomogle k boljši in daljši električni vozni izkušnji.

Za boljše vozne lastnosti pri vseh hitrostih in za večji doseg na elektriko: to je koncept kompleksne aerodinamike, ki jo inženirji in oblikovalci razvijajo tudi v vetrovniku. FOTO: Mercedes-Benz AG

Do popolne električne mobilnosti nas tako po mnenju Roberta Lešnika čaka nekajletno obdobje tranzicije: »Pri Mercedesu nimamo nikakršnih dvomov, smo stoodstotno prepričani, da je to prihodnost. V tem desetletju, ki je pred nami, bomo imeli praktično dva vzporedna toka – oblikovalci bomo imeli enkratno priložnost oblikovati avtomobile z motorjem z notranjim zgorevanjem in hkrati tudi nove platforme, arhitekture za električne avtomobile. In ti bodo sobivali naslednjih deset let. Prvi ne bodo izginili čez noč in drugi ne bodo prišli čez noč. In v tem času tranzicije se bomo lažje navadili na nove stvari.« In to obdobje tranzicije se je začelo in se bo zaključilo najpozneje leta 2032, ko bo mercedes popolnoma CO2 nevtralen.

Naročnik oglasne vsebine je Star Import