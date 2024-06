Mercedes-Benz V. Prvi razred na štirih kolesih.

Velikoprostorec Mercedes-Benz razred V omogoča popolno udobje za do osem potnikov, ki ga ne boste doživeli v nobenem osebnem vozilu. Zasnovan je za sodobne potrebe in želje številnih uporabnikov, znova pa dokazuje tudi svojo edinstvenost s še privlačnejšo obliko, potniško kabino z razširjenimi funkcijami udobja in naprednimi sistemi za pomoč vozniku.

Za nakup avtomobila razreda V se odločajo predvsem družine in ljubitelji dejavnosti na prostem, ki potrebujejo vozilo za vsakodnevno rabo, samostojni podjetniki, ki vozilo uporabljajo tudi za posel, in podjetja, ki ponujajo posebne VIP-prevoze. V prenovljeni obliki ne sledi samo najnovejšim trendom digitalizacije, temveč jih v tem segmentu celo presega, s čimer Mercedes-Benz spet potrjuje svoj status vodilnega v inovativnosti in stilistični odličnosti.

Ljubiteljem kampiranja je na voljo različica Marco Polo, ki ponuja navdušujoče razkošje tudi pri oddihu v naravi. Za tiste, ki prisegajo na trajnostne inovativne pogone, pa je na voljo različica EQV s 100-odstotno električnim pogonom, ki omogoča vstop tudi na območja, dovoljena le brezemisijskim vozilom.

Udobje kot v limuzini

Mercedes-Benz vodilni model med velikimi potniškimi vozili redno posodablja in mu dodaja vedno več tehnologije za varnost in udobje, pri čemer je velik poudarek na estetiki. Že dolgo pa razreda V ne povezujemo z običajnimi »kombiji«, pač pa vse bolj z najbolj prestižnimi modeli iz modelne linije osebnih vozil, s katerimi ima razred V po novem še več skupnega.

Najbolj razkošna različica razreda V exclusive ima lahko prvič celo prosto stoječo zvezdo Mercedes-Benz. FOTO: Mercedes-Benz AG

Zdaj je še zapeljivejši in razkošnejši. Vse tri različice (razred V, električni EQV in Marco Polo) imajo prenovljen in še bolj prepoznaven videz. Končno ima tudi razred V na motornem pokrovu najbolj prepoznaven znak, zvezdo v obliki pokončnega logotipa, zaradi česar je avtomobil še bolj ekskluziven.

Med pomembnejšimi pridobitvami je treba poudariti vrhunske žaromete MULTIBEAM LED s 84 visokozmogljivimi čipi LED, ki zagotavljajo optimalno osvetlitev ceste v vseh razmerah, brez zaslepitve drugih udeležencev v prometu. Večje udobje dodajo tudi serijsko vgrajena drsna vrata na levi strani, ki omogočajo enostavno ter še bolj priročno vstopanje in izstopanje. Prefinjen zadek avtomobila zaokrožujejo zatemnjene luči, preoblikovan zadnji odbijač in nova kromirana okrasna letev z napisom Mercedes-Benz ter pet novih barv zunanjosti, kot se za prestižni avtomobil tudi spodobi.

Kot v pisarni ali doma v dnevni sobi

Avtomobil razreda V zagotavlja vsestranskost in prilagodljivost z izbiro treh dolžin – od 4,895 metra in 620 litrov prtljažnika do 5,37 metra in 1410 litrov prtljažnika. Prav vse različice omogočajo popolno udobje s prilagodljivim konceptom visokotehnoloških sedežev, ki enako kot pri osebnih avtomobilih grejejo, hladijo in masirajo, lahko pa spremenite tudi njihov naklon za še večje udobje. Vsi trije sedeži na obeh klopeh so individualno nastavljivi. Lahko jih obračate, med njimi postavite mizico in vozilo spremenite v mobilno pisarno ali dnevno sobo za kratkočasenje med postanki na poti. Prilagodljiva notranjost je opremljena s kakovostnimi in trpežnimi materiali – mehkobo pod prsti boste tako občutili na armaturni plošči, počivalnikih za roke in na vratnih oblogah, kar zagotavlja občutek popolnega razkošja in navdušujočega udobja.

Sedeži v avtomobilu razreda V spominjajo na najbolj luksuzne direktorske sedeže v limuzinah; omislite si lahko celo hladilnik. FOTO: Mercedes-Benz AG

Prenovljena notranjost temelji na digitalizaciji ter sledi trendu sodobnosti in jasnosti. V središču je preoblikovana armaturna plošča, opremljena z dvema širokokotnima 12,3-palčnima zaslonoma, elegantnimi prezračevalnimi šobami in volanom nove generacije s kapacitivnim prepoznavanjem držanja volana. Natančno izdelana zasnova kombiniranega instrumenta voznikom omogoča boljšo preglednost, preoblikovana sredinska konzola po želji podpira brezstično polnjenje pametnih telefonov, dodatno pa je obogatena tudi s funkcijo KEYLESS Start. Še več udobja doda ogrevan volan, možnost zatemnitve zadnjega dela potniške kabine za prijetnejšo vožnjo ponoči in osvetlitev prostora s kar 64 različnimi barvami.

Avto kot organizator in pomočnik na poti

Avtomobil razreda V je serijsko opremljen z najnovejšo generacijo informacijsko-razvedrilnega sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience), ki podatke, pomembne za voznika in potnike, podaja v slovenskem jeziku, raven povezljivosti in interaktivnosti pa dviguje na povsem nov nivo. Intuitivni koncept prikaza in upravljanja omogoča osebno prilagajanje različnih funkcij vozila, od informacijsko-razvedrilnega sistema do številnih funkcij za izboljšanje udobja. Upravlja se lahko prek prikazovalnika na sredini armaturne plošče, dotikov na volanu, touchpada na sredinski konzoli ali s pomočjo glasovnega ukaza »Hej, Mercedes«.

Dodatne napredne funkcije vključujejo krmiljenje udobja ENERGIZING, dodatne funkcije za pomoč pri parkiranju, prikazane na osrednjem zaslonu, in navigacijo z razširjeno resničnostjo, skupaj z različnimi brezplačnimi storitvami, kot so vzdrževanje, pomoč ob nesrečah in okvarah ter daljinske funkcije, npr. odklepanje in zaklepanje vrat in oken. Uporabniki lahko v vozilu ustvarijo svoj osebni profil in ga sinhronizirajo z obstoječimi podatki računa Mercedes me. V sistem je možno shraniti do sedem različnih uporabniških profilov, ki lahko vključujejo posamezne preference, kot so zadnji cilji v navigaciji ali priljubljene radijske postaje. Prvič je uporabnikom na voljo tudi satelitski pogled, ki omogoča še boljši pregled nad prometom in navigacijo, ter funkcija Social Navigation, s katero lahko družini in prijateljem sporočite trenutno lokacijo ali predviden čas prihoda.

Volan, zasloni in vrhunska tehnologija so enaki kot v osebnih modelih znamke Mercedes-Benz. FOTO: Mercedes-Benz AG

Serijska varnost brez kompromisov

Avtomobil razreda V združuje eleganco, zmogljivost in predvsem celovit koncept varnosti, ki ga v tem segmentu ne presega nobeno drugo vozilo. Zaradi izjemno bogate serijske opreme z asistenčnimi in varnostnimi sistemi je v tem trenutku eno najbolj varnih vozil na trgu.

Enajst serijsko vgrajenih zračnih blazin, strateško razporejenih po celotnem vozilu, zagotavlja izjemno zaščito za vse potnike. Brezkompromisno varnost pa dopolnjujejo tudi: asistent za boljšo pazljivost ATTENTION ASSIST, asistent za luči za vožnjo vključno s senzorjem za dež, aktivni asistent za ohranjanje razdalje DISTRONIC, aktivni zavorni asistent s funkcijo za križišče, asistent za mrtvi kot, aktivni krmilni asistent in aktivni asistent za omejitev hitrosti ter paket za parkiranje. Za enostavno in hitro parkiranje je na voljo paket za parkiranje, ki zagotavlja 360-stopinjski pogled kamere za pomoč pri parkiranju s tridimenzionalno sliko. Vključuje tudi opozorilo za prečni promet za vozilom, zasilno zaviranje pred pešci in pomoč pri speljevanju. Za večjo priročnost pri vožnji s priklopno napravo je zdaj na voljo tudi asistent za manevriranje priklopnega vozila, ki olajša manevriranje v zapletenih in težjih prometnih situacijah. Brez dvoma lahko rečemo, da je avtomobil razreda V več kot le avtomobil. Je sinonim za varnost, zanesljivost in vrhunsko tehnologijo, ki vas in vaše potnike varuje na vsakem kilometru vožnje.

Pogoni za vse okuse in potrebe

Avtomobil razreda V kaže svojo vsestranskost tudi v široki izbiri pogonskih agregatov ter z možnostjo izbire med klasičnimi bencinskimi in dizelskimi izvedbami, s pogonom na zadnja kolesa ali štirikolesnim pogonom 4MATIC. To zagotavlja izjemno stabilnost v vseh razmerah na cesti in poskrbi za dodatno dinamičnost vozila. Obenem kombinacija zmogljivih motorjev in vrhunskega 9-stopenjskega serijskega menjalnika omogoča bolj dinamično vožnjo ter prispeva k večji ekološki učinkovitosti.

Avtomobil razreda V je vsestransko vozilo, namenjeno luksuznemu poslovnemu prevozu ali bolj zahtevnim družinskim uporabnikom, ki imajo več otrok in potrebujejo več prostora za prevoz različne opreme za preživljanje prostega časa. FOTO: Mercedes-Benz AG

Naročnik oglasne vsebine je Star Import