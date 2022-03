Družina vozil Mercedes-EQ uresničuje novo dobo potovanja z avtomobilom

S tem uresničuje ambiciozne cilje: do leta 2030 bo več kot polovica Mercedesovih avtomobilov opremljena z električnimi pogonskimi sklopi.

Pri tem je najbolj pomembno, da pri Mercedesu v okviru električne družine modelov Mercedes-EQ stavijo na sinergijske učinke. Ne glede na to, ali gre za kompaktni SUV EQA ali za najbolj prestižno električno limuzino EQS, kupec prejme izjemno tehnološko in oblikovno znanje, ki ga premore znamka Mercedes-Benz.

Pri družini vozil Mercedes-EQ ne gre le za razširitev tradicionalnih Mercedes-Benzovih vrlin, kot so varnost, odgovornost, popolnost in fascinacija ob uporabi novih tehnologij, kot je električni pogonski sklop, temveč tudi za povezavo inteligence in čustev. Prav vsak Mercedes-EQ bo vse voznike pospremil v svet novih možnosti.

Ukrivljen zaslon se razteza od stebra do stebra in v svojem drobovju vključuje programsko opremo, ki se je sposobna učiti, na koncu pa prilagoditi zaslon in koncept delovanja potrebam uporabnika ter mu podati tudi osebne predloge. FOTO: Mercedes-Benz AG

Pri vseh vozilih Mercedes-EQ gre za zlitje tehnologije in dizajna, naj gre za intuitiven zabavno-informacijski sistem MBUX, ki temelji na umetni inteligenci, ali pametno navigacijo, ki poskrbi, da bo vožnja z električnim avtomobilom preprosta in bo kar namesto vas načrtovala idealne parametre za čim večji doseg vozila. Mercedes je v vsa svoja vozila vpeljal intuitiven način delovanja, ko vozniku ni treba razmišljati, če in kako. Poleg tega je pristop k trajnosti celosten. Tako vsa vozila Mercedes-EQ prispevajo k zmanjšanju emisij CO2. Prav vsi modeli Mercedes-EQ imajo 8 let garancije na baterijo oziroma do 160.000 prevoženih kilometrov, EQS pa kar do 200.000 kilometrov.

Na račun subvencij in finančnih novosti, ki v letu 2022 fizičnim osebam ponujajo finančne spodbude, podjetjem (zavezancem za DDV) pa omogočajo uveljavljanje vstopnega davka pri nakupu 100-odstotno električnih vozil, uveljavljajo pa ga lahko tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za ta vozila, so vozila Mercedes-EQ dosegljiva kot še nikoli.

EQS odpira številna nova poglavja s ciljem trajnosti. Predvsem na račun uporabe materialov, tudi takih, ki varčujejo z viri, na primer talne preproge iz reciklirane preje. FOTO: Mercedes-Benz AG

Novi EQS – limuzina presežkov

EQS je električni ekvivalent najbolj prestižni Mercedesovi limuzini razred S. Tehnološko predstavlja še korak več. Že z obliko ga lahko enačimo z enim najbolj slavnih vozil vseh časov, Mercedes 300SL Gullwing. To je bil najsodobnejši avtomobil svojega časa. Ko je bil izdelan originalni Gullwing, eden najlepših klasičnih avtomobilov vseh časov, so ljudje ob pogledu na avto govorili: "To je NLP!" Ob pogledu na EQS pa lahko zapišemo, da je NLP pristal.

Oblikovna zasnova loka z izjemnimi aerodinamičnimi rešitvami, zelo velika medosna razdalja, ki v kabini ponuja razkošje, ki ga nismo vajeni niti v najbolj razkošnih limuzinah, pa hiperzaslon, ki navduši s svojo velikostjo in številom funkcij, združenih s tehnološkimi novostmi, so elementi, ki jih avtomobilski svet do danes ni poznal. EQS voznika in potnike popelje v novo dobo potovanja z avtomobilom.

Osem zračnih komor in štirje vibracijski elementi v sedežih za nastavitev več položajev omogočajo izjemno prilagodljivost modela EQE. Med vožnjo lahko izberete kar deset masažnih programov za največje možno udobje potovanja. FOTO: Mercedes-Benz AG

5,26 metra dolg EQS je najbolj aerodinamičen serijski avtomobil na svetu, saj je koeficient zračnega upora Cd 0,20. V športnem načinu vožnje zračno vzmetenje zmanjša oddaljenost vozila od tal, kar pomeni, da ponuja tudi izjemne vozniške lastnosti. Vozilo energijo črpa iz akumulatorja uporabne zmogljivosti 107,8 kWh. Na račun napredne baterije z veliko gostoto energije lahko z enim polnjenjem na elektriko prevozimo do 741 kilometrov (WLTP), in to kljub veliki moči 245 kW (333 KM). Baterijo lahko na hitrih polnilcih napolnite z močjo do 200 kW oziroma v 15 minutah za nadaljnjih 300 kilometrov poti. Funkcija "Electric Intelligence" v okviru navigacijskega sistema avtomatsko izračuna porabo energije in načrtuje najhitrejšo pot do polnilnih postaj.

Posebnost EQS je ukrivljen zaslon "MBUX Hyperscreen", ki v širino meri kar 141 centimetrov, skupna površina pa je več kot četrt kvadratnega metra. Programska oprema se je sposobna učiti in na podlagi navad voznika ali potnikov omogoča različne predloge, ki jih lahko uporabnik z enim samim klikom preprosto sprejme ali zavrne. Če na primer voznik pozimi redno uporablja funkcijo masaže sedežev s programom "vroči kamni", si sistem to zapomni in samodejno predlaga to udobno funkcijo pri nizkih temperaturah. Sistem "Energizing air control plus" vključuje senzorje in zagotavlja visoko stopnjo filtracije. Če je kakovost zraka zunaj slaba, bo sistem priporočil zapiranje oken na avtomobilu. Še ena posebnost vozila je, da se lahko vrata ob vstopu v kabino odpirajo samodejno.

Neodvisna evropska organizacija Euro NCAP, ki se ukvarja z varnostjo avtomobilov, je EQS nagradila dvojno - to ni le najvarnejši električni avtomobil, ampak tudi najbolj varen managerski avtomobil.

EQE je dokaz, da je električna mobilnost razkošna, čutna in na račun revolucionarne inženirske umetnosti na najvišji vozniški ravni. FOTO: Mercedes-Benz AG

Novi EQE: tri v enem – tehnologija, udobje in športnost

EQE je navdihnjen z električnim EQS, postavljen je na enako platformo, si z njim deli napredno tehnologijo, vendar je nekoliko bolj kompakten in dinamičen. Skoraj pet metrov dolga, elegantna limuzina z naprednimi digitalnimi žarometi, ki noč spremenijo v dan, navduši z gladkimi linijami, ki prispevajo k dolgemu dosegu, predvsem pa v kabini ponuja kraljestvo prostora. Z medosno razdaljo 3,12 metra prekaša tradicionalno limuzino razreda E, ki je sinonim za notranje udobje.

Digitalno urejeno okolje okoli voznika in sopotnika v futurističnem in hkrati elegantnem slogu dopolnjuje mešanica najbolj kakovostnih materialov in za EQE posebej razvitega vonja. Lahko si omislite tudi 56-palčni zaslon Hyperscreen, ki pod zaobljenim pokrovnim steklom skriva kar tri združene zaslone, dva 12,3-palčna in sredinski 17,7-palčni zaslon. Upravljanje je poenostavljeno z umetno inteligenco, ki vozniku ponuja glede na trenutno razpoloženje najbolj pogosto uporabljene funkcije.

Seveda je omogočeno tudi glasovno sporazumevanje z vozilom, z ukazom "Hey Mercedes". Upravljanje na dotik pa poenostavlja 12 aktuatorjev, ki zagotavljajo haptični odziv. Tudi EQS je opremljen z električno inteligenco, načrtovalcem poti, ki poskrbi za idealen urnik, vključno z odmori pri polnjenju, da boste čim hitreje prispeli na cilj. Vozilo samo komunicira s polnilnikom in namesto vas opravi celotno administracijo. EQE trenutno velja za enega najbolj varnih avtomobilov. Tehnologija, vgrajena v vozilo, spremlja utrujenost voznika prek kamere, ki neposredno sledi očem.

Prva predstavljena različica EQE 350 z električnim motorjem zadaj z močjo 215 kW (292 KM) in 530 Nm navora vas popelje v popolnoma nov svet visoke stabilnosti delovanja in učinkovitosti. Baterije z uporabno zmogljivostjo do 90 kWh so sestavljene iz desetih modulov z zmogljivim termičnim upravljanjem. Po standardu WLTP baterija zagotavlja doseg 660 kilometrov. Polniti jo je mogoče z največjo močjo 170 kW, kar pomeni, da lahko na hitri polnilni postaji načrpate za 35,5 kWh elektrike v zgolj 15 minutah in doseg podaljšate za 250 kilometrov.

Pozor, očetje, električna mobilnost pri Mercedesu je postala družinam prijazna. FOTO: Mercedes-Benz AG

Novi EQB – električni sedemsedežnik

Z vidika učinkovitega električnega pogona je EQB tesno povezan z EQA. S sedmimi sedeži je EQB privlačen električen avtomobil za družinsko uporabo in tudi za tiste, ki aktivno izkoristijo svoj prosti čas. EQB lahko ponudi dva zložljiva sedeža v tretji vrsti, ki sta primerna za osebe do 170 centimetrov višine. Če morate v vrtcu ali na treningu pobrati še sosedova "mulca", ni težav. Ko pa potrebujete le dve sedežni vrsti, je v prtljažniku še vedno ogromno prostora. Prostornina prtljažnika je v primeru petsedežne različice od 495 do 1710 litrov oziroma od 465 do 1620 litrov, če se odločite za sedemsedežno različico. Za EQB je tipična visoka raven varnosti, izjemna zatesnitev proti prodoru hrupa v kabino, vzorno udobje in vrhunska kakovost, ki jo povezujemo z znamko Mercedes-Benz. Privlačna oblika, kakovostni materiali in tehnologija, znana iz najdražjih vozil EQ, so le še nadgradnja za kompaktni električni SUV.

EQB je električni prostorski čudež z do sedmimi sedeži in prilagodljivim prtljažnim prostorom. FOTO: Mercedes-Benz AG

EQB se ponaša z veliko baterijo s kapaciteto 66,5 kilovatne ure. Čas polnjenja baterije od 10 do 80 odstotkov na postaji z močjo 100 kW je 32 minut, doseg s polno baterijo pa s 422 kilometrov potrjuje družinsko uporabnost vozila. Velik doseg s polno baterijo so pri Mercedesu dosegli tudi s kar štirimi načini rekuperacije energije, ki jih lahko uravnavamo z lopaticami na volanu. Poleg tega se lahko voznik zanese na "vozniškega trenerja", poimenovanega ECO assist, ki ponuja namige, kako povečati doseg.

EQA je zanimiv za številne slovenske kupce obeh spolov, ki hkrati cenijo premijsko vsebino pri vsakdanji uporabnosti in so ozaveščeni glede prehoda na bolj trajnostni način prevoza. FOTO: Mercedes-Benz AG

EQA – vstopnica v svet električnih vozil Mercedes-EQ

Zunanje mere EQA postavljajo ob bok konvencionalnemu športnemu terencu Mercedes-Benz GLA, a prinaša oblikovne posebnosti, kot so črna maska, nove polne LED luči, tudi LED zadnje luči, ki so zdaj združene z LED trakom.

Podobno je v zračni kabini, v kateri imajo potniki občutek sedenja v večjem vozilu. Digitalna armaturna plošča z najnovejšim informacijsko-razvedrilnim sistemom MBUX ima posebno grafiko s prikazom funkcij električnega pogona. Vključuje program za pametno električno navigiranje, s katerim lahko voznik načrtuje najhitrejšo pot z vmesnim polnjenjem baterije, prikazuje pa tudi topografske podatke in številne druge dejavnike, vključno z vremenom ali slogom vožnje. Nadstandardno udobje zagotavlja samodejna klimatska naprava, ki lahko ogreje notranjost, še preden se sploh usedete za volan.

Polna baterija kapacitete 66,5 kWh omogoča potovanja z dosegom do 428–437 kilometrov – odvisno od različice (cikel WLTP). Prikrajšani ne boste niti za vleko prikolice z maso 750 kilogramov, pri tem pa sta v pomoč električna pomična vlečna naprava in stabilizacijski sistem.

EQC je družinski športni terenec, s katerim lahko brezskrbno odrinejo na dopust tudi družine, ki želijo aktivno preživljati prosti čas. FOTO: Mercedes-Benz AG

EQC - družinsko uporaben in dinamičen kot modeli AMG

Športni terenec ponuja veliko zmogljivost z brezkompromisnimi pospeški, z velikim električnim dosegom 433 kilometrov (WLTP), na račun prostornosti pa ga bodo cenile tudi družine, ki aktivno preživljajo prosti čas.

Pospešek od 0 do 100 km/h v 5,1 sekunde zagotavlja par elektromotorjev s skupno močjo 300 kW (408 KM), največji navor je impresivnih 765 Nm. Prednji motor je prilagojen največji učinkovitosti pri počasnejši vožnji, motor na zadnji pogonski osi pa dinamičnim karakteristikam vozila. Voznik lahko izbira med več možnostmi rekuperacije energije. V najmočnejšem načinu lahko avtomobil upravljate le z enim pedalom.

Zmogljivost litij-ionskih baterij je 80 kWh. Na voljo so različni načini vožnje – za udobje, eko način, za največji doseg, športni in individualni način. Doma bodo lastniki baterijo vozila EQC polnili z močjo 7,4 kW, v primeru stenske polnilnice pa se lahko moč polnjenja poveča za trikrat. EQC lahko polnite tudi na hitrih polnilnicah z močjo do 110 kW, ko v 40 minutah zalogo energije v bateriji obnovite z 10 na 80 odstotkov.

EQV tudi v električni dobi prevoza potnikov ponuja VIP občutek potovanja. FOTO: Mercedes-Benz AG

EQV – največji električni enoprostorec pri nas

Prednost EQV je, da se lahko do osem potnikov pelje v središča mest, ki vse bolj omejujejo dostop avtomobilov z motorji na notranje zgorevanje, zanimiv pa je tudi za zasebnike, ki iščejo okolju prijazno električno vozilo s prostornostjo in uporabnostjo velikega kombija. Elektromotor z največjo močjo 150 kilovatov se napaja iz baterije s kapaciteto 90 kilovatnih ur, ki zadostuje za 363 kilometrov vožnje v skladu s ciklusom WLTP, na hitri 110-kilovatni polnilnici pa se v tričetrt ure napolni od 10 do 80 odstotkov kapacitete. EQV zagotavlja kar pet stopenj rekuperacije elektrike in tudi vožnjo zgolj z enim pedalom.

